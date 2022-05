Una sociedad de extremos

Fabio Abraham fabioabraham@hotmail.com.ar

LOMAS DE ZAMORA

Uno de los reflejos de una sociedad que transita por los extremos, además de las ausencias educativas, que también hacen a su cultura, se puede notar en los medios de comunicación, (nos preguntamos si éste dato tal vez no sea otra de las consecuencias del populismo), cuya tarea parece destinada a exaltar los fanatismos de todo tipo, al punto del encierro que plantea aquello de quién fue primero: el huevo o la gallina. Los medios de comunicación, después de todo, son empresas con poder tecnológico para transmitir noticias, etc. Pero siguen siendo empresas cuyo natural fin es “vender” para subsistir como tales. La publicidad, esto es los anunciantes (otras empresas) son su pilar fundamental. Detectando permanentemente el humor social, su tarea también es retroalimentarlo: siempre en los extremos. Un trastornado pasa a convertirse en ídolo, o un lúcido analista en un payaso, porque esas fórmulas venden, llegan a una sociedad que ya tiene su historia.

Estos enfrentamientos no sólo se dan entre grupos políticos sino también en todos los temas del quehacer nacional, estado chico vs estado grande, educación pública vs educación privada, campo vs. industria, gatillo fácil vs. abolicionismo etc.

Si los argentinos entendiéramos que cuando encontramos puntos en común nos fue bien por ejemplo la decisión de vivir en democracia todo sería mucho más fácil.

Los fanatismos, el odio, los extremos no llevan a ningún lado. Cada vez que pensamos en la aniquilación del otro nos fue mal a todos.

¿Podrá la sociedad en su conjunto, donde también están los medios de comunicación, anteponer comportamientos dignos, donde antes de pensar lo que conviene pensemos en hacer lo que corresponde?

¿Será posible intentar no trasladar a las nuevas generaciones nuestros odios y frustraciones?

Es momento de generar empatía y que toda la sociedad construya un proyecto en paz y democracia del que todos sean parte para un futuro digno y promisorio, en definitiva Argentina es nuestro hogar y la vamos a sacar adelante entre todos.