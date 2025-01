Jorge L Fernández Avello, DNI 12.862.056

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Parece ser que muchos debemos volver a la escuela y que nos enseñen de nuevo hacer cuentas, o historia, o como funciona un Estado, o nos digan cuáles son nuestros derechos, porque de verdad me siento que en algún lugar he perdido todo saber o enseñanza.

Fíjense que no se sacar cuentas, porque cada vez me alcanzan menos mis ingresos y siento que me suben los precios del combustible, alimentos, luz, gas, agua, remedios, indumentaria, y tantas otras cosas, pero desde el Gobierno me dicen que bajó la inflación y que mis ingresos ¡están mejor que hace un año atrás!

Pero veo que a mi vecino le pasa igual, y al otro y al otro… Creo que suceden entonces dos cosas, ¡o soy un burro o me están mintiendo en la cara!

Tenemos un presidente que viaja por todo el mundo, pero no por nuestro país. No va a los barrios, no se comunica cara a cara con la gente, solo insulta al que no piensa como él y es entrevistado por gente que extrañamente le dice “si señor” y no repreguntan. O sea, ofician de amigos y propagandistas, no de periodistas.

A los 66 años siento que vivo una experiencia única: que un presidente me insulte sin conocerme ¡y solo porque pienso diferente! Decir ¡feliz Año Nuevo! es casi creer que esto es posible en un país donde se nos dice que si lo hecho nos pareció cruel, lo que viene es mucho peor…

Mi deseo entonces es que le vaya mucho mejor al pueblo y a nuestra Patria, lo que equivaldría a que le vaya mucho peor al Gobierno actual, o que cambien y se den cuenta que no somos un número en una planilla Excel y dejen de mentir.