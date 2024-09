BancoChat: la nueva forma de operar vía WhatsApp de Banco Macro

En un entorno donde la digitalización transforma rápidamente la vida cotidiana, Banco Macro ha dado un paso importante con el lanzamiento de BancoChat, una solución innovadora que permite realizar operaciones bancarias de manera fácil, rápida y segura a través de WhatsApp, disponible las 24 horas del día.

Este avance reafirma la apuesta del banco por la centralidad en el cliente y la transformación digital, ofreciendo a sus usuarios un acceso más cómodo y eficiente a sus servicios financieros.

BancoChat es una herramienta que simplifica las transacciones cotidianas sin necesidad de claves alfanuméricas. Mediante reconocimiento facial, los clientes pueden autenticar su identidad, garantizando la seguridad en cada operación.

Entre las funciones de BancoChat se incluyen la consulta de saldos, la solicitud de préstamos, el pago de servicios, la recarga de celulares, y la gestión de tarjetas de crédito. También se pueden realizar transferencias y conocer la ubicación de cajeros automáticos cercanos, todo a través de una conversación en WhatsApp.

Brian Antony, gerente de transformación de Banco Macro / Foto gentileza

Este canal digital no solo está dirigido a los usuarios que ya están habituados a la tecnología, sino que también es una puerta de entrada para aquellos que no son digitales. «Queremos ofrecer a quienes no tienen conectividad o les resulta complejo utilizar la app o el homebanking, una opción fácil para entrar al mundo digital sin necesidad de acudir a una sucursal», explicó Brian Antony, gerente de transformación de Banco Macro.

Con BancoChat, el banco «va hacia el cliente», en lugar de esperar que el cliente se adapte a su forma de operar​.

En ese sentido, los resultados en Neuquén son reveladores. El 70% de los clientes de la provincia ya son digitales, lo que refleja un alto nivel de adopción de las herramientas tecnológicas. Más del 84% son de plan sueldo y el 54% son jubilados, lo que destaca el alcance de la digitalización entre diferentes segmentos de usuarios. Este éxito subraya el avance de Banco Macro hacia un entorno bancario más moderno y accesible​.

Innovación para empresas y ciudadanos

La transformación digital de Banco Macro también incluye una serie de soluciones para empresas. Con herramientas como MacroSoluciones Cobros y Última Milla, se facilita la administración y cobro de pagos, ayudando a digitalizar procesos y mejorar la eficiencia tanto en pymes como en grandes empresas. Estas iniciativas están diseñadas para reducir el uso de efectivo, agilizar las transacciones y garantizar mayor seguridad, permitiendo a las empresas adaptarse a un entorno más dinámico​.

Además, Banco Macro lanzó la App Ciudadana, un desarrollo en conjunto con su división Macro Gobierno Digitales, que permite a los ciudadanos interactuar de manera digital con los gobiernos, ofreciendo una única plataforma para gestionar múltiples servicios públicos​.

Seguridad y usabilidad al alcance del usuario

Uno de los aspectos más destacados de BancoChat es su énfasis en la seguridad. Según Brian Antony, «BancoChat cuenta con un sistema de biometría facial que elimina el uso de claves tradicionales, lo que reduce a casi cero el riesgo de fraude». Este enfoque busca mejorar la confianza de los usuarios en las transacciones digitales, brindándoles una experiencia sin fricciones y completamente segura.

BancoChat cuenta con un sistema de biometría facial que elimina el uso de claves tradicionales, lo que reduce a casi cero el riesgo de fraude Brian Antony, Gerente de Transformación de Banco Macro

Desde su lanzamiento en diciembre de 2023, BancoChat ha registrado un alto nivel de adopción. El siguiente paso, según Anthony, es «mejorar aún más la experiencia del cliente, enfocándonos en la usabilidad para hacerlo lo más sencillo posible»​. El objetivo final de Banco Macro es seguir innovando en sus servicios, integrando soluciones digitales con atención física, para ofrecer lo mejor de ambos mundos a sus clientes.

Con más de 600 puntos de venta en todo el país y seis sucursales en Neuquén, Banco Macro sigue comprometido con estar cerca de sus clientes, tanto de manera presencial como digital.

