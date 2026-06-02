Cábalas, amigos y pantalla gigante: “La Casa del Mundial» te espera en Casinos del Río

Para disfrutar del Mundial, ver el partido en casa ya no es la única opción. Desde Casinos del Río se encuentran preparando una propuesta que busca transformar por completo la forma de vivir el torneo en la región, posicionando a sus sedes de Cipolletti, General Roca y Viedma no como lugares de juego, sino como el verdadero punto de encuentro para la hinchada rionegrina.

Antes de que ruede la pelota, la experiencia invita a pasar por cualquiera de los tres complejos para palpitar la previa. La premisa es clara: construir un espacio donde la emoción, los rituales y las cábalas se compartan en comunidad, lejos del ruido de las apuestas online y cerca de la mística del fútbol.

Vivir el Mundial juntos, con los cinco sentidos

Foto: Casinos del Río.

La agenda de partidos está pensada como un recorrido de experiencias sociales y gastronómicas en toda la provincia. Con la instalación de pantallas gigantes de última generación en las salas de Cipolletti, Roca y Viedma, el complejo promete hacer sentir a los asistentes dentro del estadio, con estas opciones:

La Previa y el Post: los días de partido la atmósfera se enciende desde temprano con promociones gastronómicas exclusivas y barras de tragos diseñadas para calmar la ansiedad del debut.

El After Partido: sin importar el resultado, la propuesta continúa en las tres localidades. La idea es extender el debate futbolero entre amigos con opciones para comer y brindar, transformando el post-partido en una salida completa.

Rituales y Cábalas: el casino busca albergar a esos grupos de amigos que necesitan mantener vivas sus costumbres mundialistas, transformando el salón en el living ideal para compartir la emoción.

Un ambiente abierto para todos

Las tres sedes están diseñadas para que nadie se quede afuera: desde grupos de amigos o compañeros de oficina, que cuentan con mayor disponibilidad horaria para disfrutar al cierre de cada jornada, hasta ese público que no sigue el día a día del torneo, pero se sienten atraídos por compartir un buen plan, con buena gastronomía y la energía de la tribuna compartida.

Para quienes buscan vivir el Mundial de una manera diferente en la región, la invitación ya está abierta en los tres valles de la provincia. Bajo los conceptos de “La casa del mundial” y “Tu cábala empieza acá”, Casinos del Río apuesta a una campaña profundamente emotiva.

Siempre cerca y con beneficios

Foto: Casinos del Río.

Las promociones vigentes y los menús especiales para cada fecha se podrán seguir en las redes oficiales de la señal. Quienes quieran asegurarse un lugar preferencial frente a la pantalla gigante de su localidad para los partidos clave del torneo, pueden realizar sus consultas y reservas con anticipación a través de las vías de contacto habituales de cada complejo, por Instagram ( @delriocipolletti @delrioroca @delrioviedma | @betsurbetar ) ó al 0810 222 7466.

En el Sport Bar de Casinos del Río (en sus tres sedes de Cipolletti, General Roca y Viedma), la experiencia sube de nivel. Además de disfrutar de la pantalla gigante con amigos, vas a poder probar las apuestas deportivas de manera 100% gratuita. Y como si fuera poco, solo por registrarte y participar de la experiencia vas a formar parte de sorteos increíbles durante todo el torneo: camisetas de la Selección y kits de BETSUR para los ganadores.

¡Tu cábala empieza acá: acercate al Sport Bar, armá tu jugada gratis y preparate para ganar con los mejores premios de la región!