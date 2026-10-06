Degustación de vinos: así fue el Hilton Wine Experience en Neuquén

Música, copas y etiquetas de bodegas regionales fueron parte de la escena que se vivió este sábado 3 de octubre en el Hilton Garden Inn Neuquén. Unas 500 personas participaron de la segunda edición del Hilton Wine Experience, una propuesta que combina vino, gastronomía y entretenimiento en un ambiente distendido.

El encuentro invita a recorrer los distintos stands para degustar y conocer vinos de la región. Participaron 14 bodegas y dos bodegas de espumantes, entre ellas Schroeder, Moschini, Patritti, Mabellini, Familia Dellanzo, Canale, Sánchez Carrillo, El Chical, Viñas de Huancache, Bonomi Bernal, Malma, Ribera del Cuarzo y Sudoeste.

Entre copa y copa, los asistentes también pudieron disfrutar un show en vivo de Banda Casette, un point de juegos, una clase de coctelería con vino y, para el cierre de la noche, la música de DJ Juliet.

Bodegas y nuevos vinos para descubrir

Entre los elaboradores presentes estuvo Alejandro Mussi, de El Chical, una bodega urbana y boutique de San Patricio del Chañar que inauguró en marzo.

Su presencia muestra que el evento reune no solamente bodegas más consagradas, sino proyectos de calidad más recientes dentro de la producción vitivinícola regional. «Para nosotros es una gran oportunidad porque nos permite dar a conocer nuestra propuesta y acercarnos al público».

Del otro lado, entre los asistentes estuvo Liliana Caraballo, quien contó que suele participar de eventos vinculados al vino, aunque era la primera vez que concurría al Hilton Wine Experience. Destacó la organización de la propuesta y, especialmente, la posibilidad de conocer nuevos vinos patagónicos.

Con una propuesta que fue más allá de la degustación, el Hilton Wine Experience cerró su segunda edición en un clima relajado y social, con el vino como protagonista y como punto de encuentro entre bodegas y público.