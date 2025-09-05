Ford Fiorasi desembarca en Cipolletti con una nueva sucursal integral

El Grupo Fiorasi consolida su plan de expansión en la región con la apertura de una nueva sucursal en Cipolletti. Ubicada en Colectora Ing. Cipolletti 1712, altura RN22 Km 1212 la sede se suma a la red oficial de Ford en Neuquén y Río Negro, con el objetivo de responder a la creciente demanda de clientes en el Alto Valle.

“Es una sucursal integral, una réplica de nuestro concesionario en Neuquén, con venta, posventa y repuestos. Buscamos ofrecer mayor capacidad operativa e instalada para acompañar el crecimiento de la zona”, explicó Juan Ignacio Varni, gerente de operaciones de Fiorasi.

La apertura de Cipolletti es solo el comienzo de un plan más ambicioso. El Grupo Fiorasi ya avanza con la mudanza de su Centro Logístico a Fernández Oro, proyecta la próxima inauguración de un taller en Añelo y, en el mediano plazo, prevé abrir operaciones en Bariloche. De esta manera, la red continúa ampliando su presencia estratégica en toda la Patagonia.

Más que una concesionaria

La nueva sede ofrece servicios diferenciales pensados para empresas y particulares, como la implementación de Ford Pro, un programa diseñado para atender a flotas corporativas, con turnos ágiles y servicios adaptados a sus necesidades.

La apertura en Cipolletti también busca ofrecer una alternativa más accesible / Foto Ceci Maletti

“En Cipolletti ofrecemos todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de unidades. Los clientes pueden realizar un servicio de posventa en apenas dos horas, con lavado incluido, mientras trabajan o esperan cómodamente en nuestras instalaciones con cafetería y wifi”, detalló Pablo Moreno, gerente de servicios.

Además, los clientes cuentan con la modalidad Pickup & Delivery, que permite solicitar el retiro del vehículo a domicilio para luego recibirlo nuevamente con el servicio realizado, sin necesidad de trasladarse hasta la sucursal.

La nueva sede ofrece servicios diferenciales pensados para empresas y particulares / Foto Ceci Maletti

Una experiencia más cómoda para el cliente

La apertura en Cipolletti también busca ofrecer una alternativa más accesible para los vecinos de la región que encuentran en Neuquén un tránsito y estacionamiento saturados. “Aquí el cliente puede acercarse y disfrutar de un espacio más cómodo, con estacionamiento propio y una atención más ágil”, agregó Moreno.

Las expectativas para el nuevo espacio son altas. «Tenemos mucha fe en esta nueva locación, que era muy necesaria. Ya hace más o menos un mes y medio que estamos abiertos, el crecimiento es constante y creo que gradualmente, a medida que la gente la conozca, el movimiento va a ser muy amplio”, declaró Varni.