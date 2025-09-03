Ford se expande en el Alto Valle con Fiorasi Cipolletti

El Grupo Fiorasi, histórico referente automotor con más de 100 años de trayectoria en la Patagonia, acaba de sumar un nuevo capítulo a su expansión: la inauguración de una sede integral en Cipolletti. El espacio, ubicado sobre Ruta 22 N° 1212, funciona como concesionaria de Ford y centro de posventa, con capacidad para atender tanto a clientes particulares como a grandes flotas corporativas.



En diálogo con Diario Río Negro, Juan Ignacio Varni, Gerente General de Fiorasi, explicó que este desembarco forma parte de un plan de inversión regional:

“Este es el primer paso del plan de expansión que tenemos en Neuquén y Río Negro. Con la apertura de Cipolletti incrementamos la capacidad operativa para dar respuesta a la demanda creciente del Alto Valle”.

La nueva concesionaria no solo diversifica la presencia geográfica del grupo en la zona, sino que además genera 13 nuevos puestos de trabajo, con la posibilidad de ampliar esa cifra a corto plazo. “La demanda en Neuquén es constante y ya no dábamos a basto con la capacidad instalada, por eso era imprescindible abrir una nueva locación”, detalló Varni.

La flota más demandada y el peso del mercado corporativo

El perfil de ventas en la región está directamente ligado a la actividad energética. Con Vaca Muerta como motor, la comercialización de camionetas crece a un ritmo sostenido. Fiorasi detecta que la Ford Ranger, en su versión de trabajo, es la gran protagonista de las operaciones. «Hoy el volumen más grande lo tiene la Ranger. El mercado es muy corporativo, con una fuerte inserción en la industria petrolera. Cada vez tenemos más participación en ese segmento”, afirmó el ejecutivo.



La estrategia de Ford también acompaña esta tendencia. Desde hace algunos años, la marca dejó de producir autos de pasajeros en el país para concentrarse en pickups y SUV. Así, modelos como la Maverick, la F-150, la Bronco y la Territory completan un catálogo que se adapta tanto a la demanda corporativa como al consumidor particular.

“La Territory tuvo una aceptación increíble. Es un SUV que se vende muy bien y que recientemente se actualizó con un restyling. Pero el gran volumen está en la Ranger, que en su nueva generación marcó un salto de calidad impresionante”, remarcó Varni.

Servicios integrales y tecnología de punta

La nueva sucursal de Cipolletti no se limita a la venta de vehículos. Allí funcionará el programa Ford Pro, una división especializada en la atención de flotas empresariales, además de servicios de posventa, repuestos, financiación y talleres equipados con tecnología de última generación.

Varni destacó que la innovación es un sello de la marca: “Los vehículos de Ford hoy son de los más tecnológicos del mercado. Están totalmente conectados y el nivel de equipamiento es muy alto, lo que obliga a la red de concesionarios a adaptarse permanentemente a esos estándares”.



En Neuquén y Río Negro, Fiorasi ya contaba con presencia en la capital provincial, en Cipolletti y en General Roca, donde opera un showroom comercial. En paralelo, el grupo (a través de la firma Pedro Corradi) mantiene operaciones en Chubut (Trelew, Puerto Madryn y Esquel), lo que lo convierte en uno de los principales referentes automotores de la Patagonia.

Proyecciones: Añelo y Bariloche en el horizonte

La inauguración en Cipolletti no es un punto de llegada, sino el comienzo de una etapa de crecimiento. Varni confirmó que los planes incluyen la ampliación del taller y el depósito de repuestos en Cipolletti, la construcción de un centro de atención en Añelo —clave para atender la logística de Vaca Muerta— y una futura expansión hacia San Carlos de Bariloche.



“Estamos pensando en un taller en Añelo porque las empresas lo requieren, y a futuro tendremos presencia comercial y de postventa en Bariloche. Son los próximos pasos de un plan que busca fortalecer a Ford en toda la Patagonia”, adelantó el gerente.

Con esta estrategia, Fiorasi consolida su rol como uno de los principales actores automotores de la región, aportando infraestructura, empleo y servicios que se alinean con el crecimiento económico de la zona.