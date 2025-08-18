La Jornada COMEX Norpatagónica 2025 busca impulsar la presencia internacional de empresas de la región

El próximo 20 de agosto la capital neuquina se convertirá en el epicentro del comercio exterior regional con la Jornada COMEX Norpatagónica 2025, un encuentro clave que se realizará en el Hotel Hilton Garden Inn para empresas e inversores que buscan participación internacional desde Neuquén y Río Negro.

El evento tendrá como eje central “exportar valor e importar competitividad sin escalas”, reflejando el objetivo de potenciar el comercio exterior de las empresas de la región.

En el encuentro se abordarán desde tendencias globales y análisis geopolítico hasta aspectos normativos, financieros y logísticos, con el objetivo de que las empresas de la región puedan operar con mayor eficiencia.

Natalia Muguerza, vicepresidenta de ADINEU, Asociación de Industriales de Neuquén, destacó que “la Norpatagonia necesita capacitación y herramientas que permitan agregar valor y exportar de manera efectiva”. Además, subrayó que, aunque Argentina enfrenta una gran necesidad de exportar, “para lograrlo también es fundamental importar tecnología, maquinarias y otros insumos que fortalecen la competitividad de nuestras industrias”.

Foto gentileza.

La jornada comenzará con un análisis geoeconómico global a cargo de Damián Di Pace, y continuará con bloques técnicos sobre operatoria aduanera, validación y gestión de riesgos, y estrategias fiscales para mejorar la competitividad.

También se hablará de temas clave como la logística internacional desde la Patagonia norte, el uso estratégico de la Zona Franca y el Depósito Fiscal, así como los programas públicos que facilitan a las empresas de la región acceder a mercados internacionales.

Por la tarde, los debates contarán con la participación de referentes nacionales, entre ellos Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), y un panel técnico dedicado a la normativa bancaria y al financiamiento en operaciones de comercio exterior. La jornada cerrará con un espacio de asistencia personalizada, donde especialistas en despachos, logística, bancos y seguros brindarán respuestas concretas a las consultas de los participantes.

El evento, organizado por ADINEU mediante su Comisión de Comercio Internacional y el Centro PyME ADENEU, con el apoyo del Depósito Fiscal Neuquén y la Zona Franca Zapala, ofrece una perspectiva estratégica sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el comercio exterior en la región.

Con esta propuesta, la Jornada COMEX Norpatagónica 2025 se posiciona como un punto de encuentro para quienes buscan combinar exportaciones competitivas con la incorporación de tecnología y recursos que potencien la industria regional.

Si bien los cupos ya están agotados, los interesados en comercio exterior pueden acceder a la página web de ADINEU, donde podrán inscribirse y recibir informes, nuevas capacitaciones y la asistencia que necesiten.