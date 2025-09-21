«Es prioridad»: Avances en Neuquén para impulsar a la Educación

«En Neuquén, la educación no es un discurso: es una política central que atraviesa cada decisión», aseguraron desde la gestión de Rolando Figueroa. El Gobierno provincial busca que este punto de la Patagonia «sea un faro en materia educativa», más allá de sus recursos naturales, por el desarrollo humano que pueda generar. «Los hechos hablan: docentes con los mejores salarios del país, becas que llegan a miles de jóvenes y obras que transforman la infraestructura escolar», destacaron.

Según un repaso en cifras, señalaron que en esta provincia «un maestro que recién comienza su carrera percibe un sueldo bruto de 1.397.240 pesos y un neto de 1.104.114 pesos, muy por encima de los 500.000 pesos establecidos a nivel nacional». «Además», valoraron, «Neuquén garantiza que esos ingresos se actualicen trimestralmente por Índice de Precios al Consumidor (IPC), protegiendo el poder adquisitivo frente a la inflación».

El Estado neuquino también recordó que asumió con recursos propios el Fondo de Incentivo Docente, y el adicional por conectividad nacional, «beneficios que la Nación no está pagando y al que se agregan conectividad provincial y el adicional por desarrollo profesional docente». «Y para quienes enseñan en zonas más alejadas, un plus extra al 40% de zona desfavorable, por ubicación donde se desarrolla la tarea docente, que puede duplicar el sueldo básico, reconociendo el esfuerzo de quienes llevan educación a cada rincón del territorio», se remarcó.

Educación como factor de movilidad social

Foto: Gobierno de Neuquén.

“El estudio es el mayor acto de rebeldía que puede emprender un joven contra el sistema”, opinó Figueroa. Es en este sentido que se impulsa el Plan «Redistribuir Oportunidades», con las becas Gregorio Álvarez como eje. Informaron que el año pasado ésto demandó una inversión de seis millones de dólares; monto que este año se llevó a 15 millones, con aportes de operadoras petroleras y el Banco Provincia del Neuquén.

Además de un aporte económico para todos los niveles del sistema educativo, las becas incluyen tutorías personalizadas y ahora también la entrega de 2.200 notebooks para acompañar a los estudiantes universitarios. En Plaza Huincul y Cutral Co ya se entregaron más de 500 equipos y el cronograma continúa desde la cordillera hasta el norte neuquino.

Según se pudo analizar, estos beneficios impactan directamente en la proyección de las familias: el 85% de los becarios es la primera generación de su entorno que accede a la universidad o a un terciario, y el 75% son mujeres. «Eso es sinónimo de movilidad social real», destacó el mandatario.

Infraestructura y nuevas oportunidades

En lo que refiere a la infraestructura, se avanza con la construcción de 60.000 metros cuadrados de escuelas técnicas, frente a los 20.000 ejecutados en los 16 años previos. Además, con recursos propios se están sumando 85.000 metros cuadrados de nuevas escuelas, junto con obras en hospitales, comisarías y rutas que apuntan a fortalecer el entramado social.

En paralelo, el Ministerio de Educación trabaja en mejoras de Centros de Educación Física y Plantas de Campamento, con el objetivo de lograr una formación integral. Estos espacios, anticiparon, recibirán mantenimiento durante el receso estival para que las comunidades educativas cuenten con instalaciones en óptimas condiciones.

Una apuesta de largo plazo

«En cada anuncio, subrayamos que la educación es la mejor inversión que se puede realizar. No se trata solo de salarios competitivos o de edificios modernos, sino de garantizar que cada estudiante tenga las mismas oportunidades de crecer, sin importar dónde viva», expresaron desde el Ministerio.

En palabras de su titular, Soledad Martínez, el programa de becas Gregorio Álvarez “es el verdadero círculo virtuoso”, porque sintetiza el trabajo conjunto entre sector público y privado «para construir una Neuquén más equitativa».