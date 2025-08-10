La pavimentación de la Ruta 7 en Cortaderas: una obra que cambia al norte neuquino

Durante más de un siglo, el tramo Cortaderas de la Ruta 7 fue símbolo de postergación para el Norte neuquino. El ripio, las curvas peligrosas y el clima hostil generaban complicaciones constantes a quienes transitaban la zona. Ahora se realizará una obra de asfalto que representará un giro histórico, que traerá seguridad vial, previsibilidad y conexión directa para una región clave.

El nuevo pavimento permitirá acortar en 100 kilómetros la distancia por camino asfaltado hasta la capital. Este recorte reduce en más de una hora los tiempos de traslado, beneficiando a quienes recorren la ruta a diario por trabajo. Para transportistas, petroleros y empresas de servicios, este avance significa menos desgaste, más eficiencia y mejores condiciones de manejo.

Seguridad vial y eficiencia logística

Fotos: Gobierno de Neuquén.-

La mejora en la infraestructura tendrá un impacto inmediato en la seguridad de los vehículos pesados que circulan rumbo a Vaca Muerta. Camiones, camionetas y equipos especializados ya no enfrentarán las dificultades del camino de ripio. Esto reducirá el índice de accidentes viales, disminuirá roturas y optimizará los tiempos de logística y distribución.

Más allá del ámbito productivo, el beneficio alcanza a los vecinos, comerciantes y estudiantes del Norte neuquino. El acceso asfaltado facilita la llegada a hospitales, escuelas y servicios básicos, sobre todo en épocas de lluvia o nieve. Este avance aporta a una mayor equidad territorial, fortaleciendo el arraigo y el desarrollo local.

Una ruta estratégica para el desarrollo

La Ruta Provincial 7 cumple un rol fundamental en el esquema energético provincial. Esta obra permite consolidar la conectividad con las áreas operativas de Vaca Muerta, mejorando el flujo de personal e insumos. La pavimentación del tramo Cortaderas transforma a esta vía en una arteria clave para el crecimiento productivo y económico de la provincia.

La obra es el resultado de un acuerdo entre el gobierno de Neuquén e YPF, que adjudicó los primeros 20 kilómetros a la empresa neuquina Servipet. Esta inversión estratégica representa más que asfalto: es una respuesta concreta a una deuda histórica, una mejora para miles de neuquinos y una apuesta por una provincia más integrada y con igualdad de oportunidades.