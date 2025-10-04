Leo Sfeir & Asociados abre nueva sede en el corazón de Neuquén

Este viernes, Leo Sfeir & Asociados inauguró su nueva sede en la esquina de Santa Fe y Talero, en el corazón de la capital de Neuquén. El espacio, amplio, moderno y elegante, representa un salto de calidad que refleja el crecimiento de la inmobiliaria neuquina.

La inauguración fue celebrada con un exclusivo evento tipo after office que incluyó una alfombra azul para recibir a los amigos y clientes que acompañan a la familia desde sus inicios. Los invitados disfrutaron de una barra de tragos con bartender, finger foods, música en vivo a cargo de un DJ y la proyección de un video que recorrió la historia y valores de la empresa.

Fotos: Cecilia Maletti.-

El titular de la inmobiliaria, Leandro Sfeir, brindó unas palabras emotivas sobre esta nueva etapa. “Esta celebración es el resultado de 10 años en los que venimos invirtiendo gran parte de lo que ganamos mes a mes, para llegar a ser una de las inmobiliarias neuquinas más representativas de la Patagonia. Hoy lo estamos logrando”.

La nueva sede cuenta con 150 m² en planta baja, destinados a la atención al público y al trabajo en equipo con vidrieras abiertas a la ciudad. En la planta alta se ubican las áreas de administración, marketing, dirección y modernas salas de reuniones y cierres de ventas. Una infraestructura pensada para ofrecer comodidad tanto a los clientes como a los colaboradores que forman parte de la empresa.

Neuquinidad como bandera

LEO SFEIR & Asoc. es una empresa inmobiliaria local que ofrece servicios de compra, venta, alquiler, tasaciones e inversiones en propiedades. Su diferencial es el trato cercano y profesional, con profundo conocimiento del mercado regional.

Es una de las compañías de capitales neuquinos con mayor crecimiento en la Patagonia. De hecho, frente a otros competidores que desembarcaron en la región, una característica que la destaca es su identidad local. “No somos una franquicia. Somos una empresa neuquina con cinco sucursales. Lo que se invierte acá, queda acá”, enfatizó Sfeir.

Además de la renovada sede central de Neuquén, hoy cuenta con sucursales en Plottier, Cipolletti, Añelo y San Martín de los Andes. Con ese crecimiento, la firma se consolidó como la segunda inmobiliaria en facturación del Alto Valle y una de las más elegidas por agentes inmobiliarios a la hora de sumarse a un equipo de trabajo.“Nuestro lema es claro: ‘Acá tus sueños encuentran su lugar’. Queremos que nuestros clientes se sientan escuchados, asesorados y acompañados en cada paso. Esta nueva sede es una muestra de nuestro compromiso con Neuquén, Río Negro y su gente”, afirmó Sfeir.