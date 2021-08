Una inmobiliaria neuquina con nombre propio y apellido de tradición

El apellido Sfeir es sinónimo de trabajo, esfuerzo y pujanza en territorio neuquino. Es una de las tantas familias que aportaron toda su voluntad y sapiencia para conformar una ciudad dinámica, en pleno crecimiento y punta de lanza en el avance patagónico.

Dentro de las múltiples tareas que realizaron los integrantes de esta familia en la sociedad neuquina hoy se destaca un rubro ligado al presente de una ciudad en pleno auge: el inmobiliario.

Parte del grupo familiar. Leo padre e hijo junto a la madre y compañera de toda la vida Sole Valls.

"Nuestra empresa inmobiliaria se llama Leo Sfeir & Asociados, decidimos poner ese nombre porque creemos que lo más importante en una operación inmobiliaria es que los clientes sepan nombre y apellido de quien cuida sus propiedades. Hacemos valer y ponemos bien el alto que la familia feir tiene historia en el Alto Valle, siempre como ejemplo de trabajo y honestidad, y es un desafío mantener esa bandera que heredamos de nuestra familia", cuenta Leandro Sfeir, propietario de la firma mencionada.

Leo Sfeir & Asociados es hoy por hoy la inmobiliaria que está presente en todas las redes sociales, que se escucha en las principales radios, y que aparece a cada paso en los anuncios publicitarios que se destacan en las calles neuquinas.

Desde un principio la inmobiliaria fue concebida como algo distinto a lo que había en el mercado. Se pensó como una empresa no tradicional y a la vez que sea totalmente innovadora. Fue tan repentino el crecimiento que tuvieron que mudarse dos veces en muy poco tiempo. El equipo fue creciendo igual de rápido, pero Leandro siempre les anticipaba el requisito de ser martilleros o estudiantes. Así es como obtuvo lo que plantea hoy como su logro más importante: “su equipo de trabajo”.

Para lograr este equipo el esfuerzo era 24x7, donde a algunos los ayudó a terminar el secundario y anotarse en la carrera de Martillero, a otros los ayudaba con materias para poder terminar la carrera, o les financiaba las cuotas de la facultad hasta que pudieran recibirse, matricularse y cobrar sus propios honorarios.

Leo y Monse su amiga y asistente.

Es que Leandro entendía lo importante que es ser atendidos por profesionales en la materia y es el servicio que siempre quiso darle a sus clientes. Hoy son una familia, se ayudan tanto laboral como personalmente, se siente al ingresar a las oficinas que hay un equipo y eso se traspasa a los clientes que según dicen no solo hacen buenos negocios, sino que en todo momento se sienten escuchados, contenidos y cuidados.

Lomu no podía faltar, y de vez en cuando se da una vueltita por la oficina.

Como se dijo más arriba, Leo Sfeir & Asociados se plantea como una empresa no tradicional y totalmente innovadora en todos los servicios que realiza, entre los que se cuentan compra-venta de propiedades, alquileres, administración de alquileres y consorcios.



• NO TRADICIONAL: porque “no esperamos a que los clientes nos busquen”, al contrario, “salimos a buscar a los clientes”. Se basa en una premisa de la empresa que es no esperar a que las cosas sucedan, sino pararse e ir a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que suceda.

• TOTALMENTE INNOVADORA: día a día nos capacitamos, buscamos nuevas tecnologías para poder brindar un servicio distinto e innovador, lo que hoy es innovador en pocos días ya es un servicio más que ofrecen todas las inmobiliarias e inmediatamente tenés que ir por lo nuevo. Antes se ofrecía la publicación de la propiedad en varios portales inmobiliarios como un servicio innovador, hoy por hoy eso solo no alcanza. Es por eso que contamos con drones propios para hacer trabajos de video y fotos de elevación. También poseemos cámaras 360º que son especiales para realizar tour virtual en algunas propiedades. Poseemos equipo propio interno, de profesionales no martilleros (Diseñadores, Fotógrafos, Community Mannager) que se actualizan a diario para no quedar atrás con respecto a las principales inmobiliarias del mundo.

El plantel de la inmobiliaria en una celebración de fin de año.

Y fundamentalmente no tenemos un servicio enlatado, escuchamos la necesidad del cliente y armamos una estrategia y un plan de trabajo acorde a su necesidad puntual, porque hay tantas formas como clientes distintos existen.

Quién es Leandro Sfeir

Leandro Sfeir es compañero de vida de Sole Valls, su primer amor, a quien conoció en el colegio secundario CPEM12 a los 15 años. Tienen 3 hijos: Leo Sfeir, 21 años, Martillero y Corredor Público asociado a la inmobiliaria; Pedro Sfeir, 17 años, estudiante y Jerónimo Sfeir, 7 años, el mimado de la casa. También está Lomu, su perro, que varios días a la semana lo acompaña a la oficina.

Hay equipo, presente y futuro de la inmobiliaria.

En Buenos Aires estudio Publicidad y Marketing, trabajó para Ámbito Financiero en la Pcia. de Córdoba donde nació su hijo mayor. Volvió a Neuquén como Gerente de Marketing de DirecTV, luego hizo la carrera de Visitador Médico trabajando en laboratorios muy importantes como Bayer, y por último estudió la carrera de Martillero y Corredor Público.

"Nuestra empresa inmobiliaria se llama Leo Sfeir & Asociados, decidimos poner ese nombre porque creemos que lo más importante en una operación inmobiliaria es que los clientes sepan nombre y apellido de quien cuida sus propiedades". Leandro Sfeir, titular de la inmobiliaria.

Durante muchos años en sus tiempos libres colaboró en el Neuquén Rugby Club como entrenador de categorías infantiles. De esa época cuenta lo siguiente: "Cuando era menor mis padres no siempre podían pagar la cuota del club, y en el club nunca me prohibieron entrenar o jugar por más cuotas demoradas que tuviera, mucho de lo que soy hoy como persona lo forjé en el Neuquén Rugby Club, hoy poder colaborar y devolver un poquito de lo que me dio el club no solo es un placer sino que me llena de orgullo".

Querés saber un poco más de la historia de la familia y el apellido Sfeir, hacé click aquí: https://www.rionegro.com.ar/familia-sfeir-parte-de-la-historia-neuquina-basada-en-el-trabajo-HF5777669