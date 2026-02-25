Más cerca y mejor: Ford Fiorasi suma soluciones para facilitar tu paso por el service

La misma calidad de atención que en la tradicional sede Neuquén, sólo que con mayor disponibilidad de turnos: cuando pienses en servicio oficial Ford, los límites entre ciudades ya no son una complicación, porque el Grupo Fiorasi invita a un cambio de perspectiva desde Cipolletti.

Una mirada regional, ampliada, de área metropolitana, los llevó a incorporar a ese nuevo espacio, junto al centro de Logística de Fernández Oro y la sucursal Roca, en un sistema de cobertura integral de cada necesidad, que garantiza disponibilidad de atención, repuestos originales y accesorios, para evitar tener que recurrir a marcas alternativas.

Foto: Florencia Salto.

Bajo el lema de “no cuestan más, valen más”, cuentan con la organización justa para que todo se resuelva mientras cada cliente puede seguir con sus compromisos en la nueva cafetería de las modernas instalaciones cipoleñas, ubicadas en la colectora de Ruta 22, casi intersección con calle Julio Dante Salto, a sólo 10 minutos de Neuquén.

Allí el wifi libre, la comodidad del mobiliario y las consumiciones gratuitas son beneficios que hablan de una estrategia pensada para optimizar la espera hasta la entrega de cada unidad, respondiendo a las necesidades de la rutina de los clientes, conscientes de que el tiempo es dinero.

Foto: Florencia Salto.

Foto: Florencia Salto.

Mientras tanto, un equipo de mecánicos especializados bajo estrictos estándares y con la mejor tecnología para cada revisión, responden a diario a las inquietudes de cientos de empresas, que con sus flotas de pick-ups eligen a Fiorasi desde distintos puntos del norte de la Patagonia. Lo mismo ocurre con aquellos clientes particulares que adquirieron alguno de los nuevos modelos SUV (Sport Utility Vehicle ó traducido, Vehículo Utilitario Deportivo) porque comprendieron que buena parte de cuidar el rendimiento del rodado depende de realizar el service oficial cada 15 mil kilómetros.

El firme objetivo de convertir a la sucursal Cipolletti en una referente en este entorno dinámico, está coordinado por un gerente de Servicios de gran trayectoria en el rubro automotriz, como Pablo Moreno, y otro de gran capacidad resolutiva, como su par Javier Dutto, a cargo de Repuestos y Accesorios. Ambos dialogaron con RIO NEGRO para compartir los fundamentos, las expectativas y la planificación que se viene.

Estiman que para fines de marzo de este año contarán con más boxes y nuevo personal para la recepción de unidades, además de la pronta apertura de un taller en Añelo para estar al alcance de la gran demanda del sector Energía. Nuevas instancias para que los clientes puedan experimentar el test drive de cada modelo y las facilidades remotas de la app Ford, son alternativas extra, con el respaldo de la marca líder y los casi 70 años de experiencia del Grupo Fiorasi en la Patagonia.