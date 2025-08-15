Neuquén multiplica su red de centros de salud para ampliar la atención médica

Las autoridades a cargo del sistema sanitario de Neuquén celebraron que la provincia atraviese una nueva etapa, en el marco de lo que definieron como un proceso «de expansión sin precedentes». Según se informó, el actual gobierno decidió encarar un plan integral que incluye la construcción de nuevos centros de salud, la modernización de edificios existentes y la incorporación de equipamiento médico de alta complejidad.

«Este modelo acerca la atención a cada barrio y localidad, asegurando que estos espacios cuenten con tecnología y capacidad para responder a las demandas actuales y futuras de la población», destacaron desde la cartera sanitaria.

2.200 millones de inversión para El Chacay

Uno de los proyectos propuestos es el futuro centro de salud del barrio El Chacay, en Plottier, que según anticiparon, tendrá 700 metros cuadrados distribuidos en tres módulos: uno de área restringida para personal, depósitos y manejo de residuos; otro para la atención al público, con sala de espera y recepción; y un tercero semi restringido para consultorios y un salón de usos múltiples.

La obra incorporará, además, nuevas especialidades como odontología y salud mental, con un presupuesto superior a 2.200 millones de pesos, en un plazo de ejecución de 300 días corridos.

Más metros cuadrados y más tecnología

El ministro de Salud, Martín Regueiro, subrayó que la provincia está asumiendo responsabilidades que antes correspondían a la Nación. Por esta razón, aseguró que en 2024, se invirtieron 3.500 millones de pesos en insumos médicos, equivalentes a casi dos centros nuevos.

Sobre las gestiones que se encuentran marcha, se indicó que actualmente se está trabajando en más de 21.000 metros cuadrados de infraestructura sanitaria. «La estrategia incluye sistemas eléctricos, sanitarios y de comunicación acordes a estándares internacionales, junto con la incorporación de tecnología innovadora para diagnóstico y gestión administrativa», valoraron desde el Ministerio.

Beneficio para 20 mil usuarios en Valentina Sur

En la capital, se calculó que la ampliación del Centro de Salud Valentina Sur beneficiará a unas 20 mil personas. Para eso se sumarán 300 metros cuadrados con consultorios para odontología, ginecología y medicina general, un SUM, áreas de espera y sanitarios.

«Con un presupuesto de 1.082 millones de pesos«, se informó, «también se refuncionalizarán los espacios actuales y se instalará una conexión vidriada entre el edificio nuevo y el existente. El proyecto integrará un sistema digital de gestión de pacientes para agilizar turnos y optimizar recursos».

Inversiones en el interior

Por otra parte, en localidades como Villa Pehuenia y Huinganco, las obras servirán para sumar salas técnicas, depósitos, talleres, dormitorios para choferes y áreas de descanso para el personal. En Huinganco, apuntan a que el edificio de 440 metros cuadrados albergue consultorios médicos, odontológicos, farmacia y control de niñez sana, preparados para recibir equipos digitales de última generación. Estas inversiones acercan la cobertura sanitaria a comunidades que antes debían viajar grandes distancias para acceder a atención especializada.

En crecimiento

La lista de mejoras recientes incluye a su vez el Centro de atención del barrio San Martín en Cutral Co, el de Lonquimay en Junín de los Andes y el Independencia, en Zapala. «En todos los casos, se priorizó la salud pública accesible, moderna y cercana, incorporando equipamiento actualizado y ampliando la capacidad», recalcaron desde Salud.

«La meta es que ningún neuquino deba recorrer largas distancias para acceder a atención médica de calidad. Como resume el ministro Regueiro, ‘en la salud pública está la respuesta que le vamos a dar a nuestra comunidad’, y esa respuesta se construye, ladrillo a ladrillo, con tecnología y compromiso», concluyeron desde el Ministerio.