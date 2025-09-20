Neuquén y la energía con la que construye su futuro

El desafío energético de Neuquén no se mide solo en barriles o metros cúbicos. Para la gestión provincial, «en cada decisión hay un horizonte claro: convertir la riqueza del subsuelo en oportunidades concretas para los neuquinos de hoy y del mañana«. En este sentido opinó el gobernador Rolando Figueroa al abrir la segunda edición de Vaca Muerta Net Zero en Cutral Co, donde reafirmó que el objetivo es “dejar activos, no pasivos” a las futuras generaciones.

El mensaje del mandatario fue claro: el gas y el petróleo no pueden ser solo recursos de exportación, sino que también tiene que generar una palanca para construir infraestructura, educación y desarrollo social. Ejemplos concretos brindados por las autoridades hablan de esa transformación: «en apenas un año de gestión se proyectaron 60.000 metros cuadrados de escuelas técnicas, frente a los 20.000 construidos en 16 años previos; además, se financian con recursos provinciales 85.000 metros cuadrados de nuevas escuelas, 40.000 de hospitales, 40.000 de comisarías y cárceles, y 600 kilómetros de rutas».

Estos avances, explicó Figueroa, son posibles gracias a la monetización responsable del subsuelo y a un Estado que busca ser eficiente y redistribuir de manera equitativa. “El Estado debe redistribuir y generar oportunidades, pero debe ser un Estado eficiente, no un Estado malgastador”, remarcó.

Transición energética y ambiente

En ese proceso, Neuquén también se posiciona en la transición hacia un modelo energético sustentable. Por eso, la Provincia no solo mide emisiones y el tratamiento de pozos abandonados, sino que definió la creación de la Subsecretaría de Cambio Climático, para consolidar políticas ambientales.

“Algunos niegan el cambio climático y eso es ser necios, sino miren la Cuenca del Limay”, advirtió el mandatario.

En paralelo, la agenda energética incorpora proyectos de energías limpias, como con la prefactibilidad otorgada al parque solar de 30 MW en Cutral Co, que, anticiparon, «permitirá generar electricidad renovable y sumar recursos, para multiplicar por diez la capacidad de este emprendimiento», en la localidad que lidera el intendente Rioseco.

Obras estratégicas y acuerdos con la industria

Foto: Gobierno de Neuquén.

El desarrollo de Vaca Muerta también demanda infraestructura vial. Por eso, durante la Argentina Oil & Gas Expo 2025, se firmó con operadoras líderes la construcción del “bypass de Añelo”, una inversión de 50 millones de dólares que mejorará la seguridad vial en el corazón de la actividad petrolera. “Es un ‘ganar-ganar’ de ambas partes, el trabajo en equipo es lo que nos permitirá seguir progresando”, afirmó Figueroa.

Este esquema público-privado también se replica en la educación, con las becas Gregorio Álvarez, reconocidas en toda Latinoamérica, y los convenios con YPF y municipios que buscan garantizar la formación de los futuros profesionales neuquinos.

Un legado para las próximas generaciones

La mirada a largo plazo también incluye obras de gas que, desde Cutral Co y Plaza Huincul, llegarán en 2028 hasta Aluminé, Junín, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. “Toda esta reestructuración tiene que ver con un Estado eficiente que genere sustentabilidad social”, recalcó el gobernador.

Desde esta óptica, defendieron las autoridades, «el plan energético neuquino no es solo un esquema técnico: es un proyecto de vida para miles de familias». «Con inversiones en educación, salud, rutas y energías limpias, se busca que cuando el gas y el petróleo dejen de ser demandados, Neuquén ya tenga otras economías consolidadas», concluyeron.