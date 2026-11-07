Sabores que conquistan y una propuesta única: la experiencia de “La Bruna” prospera y va por más

“Está linda Regina”, dice Nadia Amadei en la charla con Río Negro, para hablar de la ciudad que la vio nacer y donde hoy sostiene como empresaria y cocinera de vocación, un emprendimiento gastronómico con esencia propia. “La Bruna” es el nombre de ese proyecto que ya se consolidó en los últimos tres años, dándole trabajo a siete empleadas y nutriendo una idea que va más allá de sólo vender comida elaborada.

Oficinistas, empleados del Poder Judicial, estudiantes de todas las edades, adultos mayores, familias nuevas, cientos son los clientes que pasan semana a semana por el local de Av. Belgrano 254, donde esta descendiente de italianos puso voluntad, imaginación y sobretodo atención a cada detalle.

Foto: Alma Terzibachian.

En un rubro como el suyo, ya no se trata sólo de buenos precios, sino de imagen, de una experiencia para los clientes y de calidad de ingredientes y materias primas, para que el resultado sea garantía de fidelidad. Y como la vista de cada plato cuenta, no falta el que llega en busca de una opción para cenar o almorzar y también termina dejándose tentar por el postre, entre las delicias en pastelería que se lucen desde la vitrina.

Desde esa perspectiva, hoy hablar de “La Bruna” en Regina es apostar por alternativas sabrosas, pero sobre todo saludables, donde se combinan recetas tradicionales, pero también, se priorizan los beneficios de las verduras o las variantes de harinas, para cuidar la salud. Por eso, dice Nadia con una sonrisa, las eligen hasta aquellas personas que están a dieta, pero que no por eso, aceptan resignar sabor.

El emprendimiento le da trabajo a siete personas de Regina. Foto: Alma Terzibachian.

Con este panorama y más allá de los esfuerzos que demanda un 2026 por demás desafiante, para este equipo el futuro se ve prometedor, con buenos proyectos y ganas de probar otras ideas que les permitan lucir lo que saben y aman hacer: el cálido arte de agasajar a otros a través de la cocina.

Turistas que pasan recorriendo el Valle y familias de toda la ciudad ya saben a qué se refieren. “No nos podemos quejar”, concluyó esta emprendedora. En Instagram encontrálos como @la_bruna_v.r.