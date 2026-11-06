Villa Regina tendrá Fiesta de la Sidra: Albrieu confirmó las fechas de diciembre

Un clásico de fin de año tiene su polo productivo en Argentina. Foto: archivo Juan Thomes.

Villa Regina realizará la Fiesta de la Sidra el 5 y 6 de diciembre. Lo confirmó el intendente Luis Albrieu durante una entrevista con RN Radio, en la que adelantó que ya cuentan con la participación de cuatro sidreras.

El anuncio llegó mientras la ciudad celebra su aniversario 102. Al hablar sobre el movimiento que generan los encuentros populares, el jefe comunal anticipó la decisión de sumar una nueva convocatoria para el próximo mes.

“Vamos a tomar la posta”, expresó Albrieu, quien vinculó la iniciativa con la decisión de Roca de no organizar el evento. Aclaró, además, que todavía resta definir si se llamará Fiesta o Festival de la Sidra, aunque ratificó las dos jornadas de diciembre.

Una fiesta vinculada con la historia de Regina

Para el intendente, la propuesta permite recuperar una celebración que tuvo antecedentes en la localidad y que está relacionada con su identidad productiva.

“Nosotros arrancamos con esa fiesta que después por diversos motivos no se pudo sostener. Así que por lo menos esta edición la vamos a hacer. Después veremos qué pasa más adelante, pero ya tenemos la confirmación de cuatro sidreras”, señaló.

Albrieu recordó que la ciudad cuenta con el Museo de la Sidra y el Vino, un espacio que recupera, entre otras historias, la de la sidra La Reginense. Ese patrimonio aparece como uno de los puntos de partida para volver a reunir a productores y visitantes alrededor de la bebida.

Una apuesta al turismo y al comercio local

El jefe comunal defendió la realización de estas actividades por su impacto en la economía de la ciudad. Sostuvo que el movimiento alcanza a los emprendimientos gastronómicos y comerciales, además de ofrecer espacios de encuentro para las familias.

“Es una inversión que se recupera; no la recupera el municipio, pero la recupera la comunidad en general”, afirmó.

También planteó que las fiestas permiten acercar visitantes de otras localidades y dar a conocer los atractivos de Regina. Mencionó especialmente el paisaje de la barda junto al área urbana y el potencial turístico de la ciudad.

La convocatoria de diciembre se sumará así a la agenda de una localidad que este fin de semana celebra sus 102 años, con espectáculos gratuitos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.