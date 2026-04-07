Sunset Vendimia en Bodega Malma: fecha, entradas, artistas y todo lo que tenés que saber
El cierre de la vendimia 2026 en San Patricio del Chañar promete una jornada única con música en vivo, gastronomía y experiencias en el viñedo. Tocan Estelares, Emma Horvilleur y más
El sábado 11 de abril, la Bodega Malma será escenario del Sunset Cierre Vendimia 2026, una propuesta que combina vino, música y experiencias en un entorno natural.
La jornada se desarrollará de 15 a 23, tanto en los jardines como en el interior de la bodega, en uno de los polos vitivinícolas más importantes de la Patagonia.
Artistas confirmados
El evento contará con un line up que mezcla figuras nacionales y artistas regionales:
- Estelares
- Emma Horvilleur
- Manu Martínez
- Catalina Jaz
- Dj Abril
- Darío Arcas
La conducción estará a cargo de Bebe Contepomi.
Las entradas son limitadas y se consiguen online. Podés comprarlas acá:
En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde Estelares anticiparon un show que recorrerá canciones de su último disco, clásicos y material de “Sistema Nervioso Central”, que cumple 20 años, en un repertorio pensado para distintos públicos.
Entradas y precios
Las entradas son limitadas y se encuentran disponibles de manera online en el sitio oficial de la bodega.
Los valores se dividen en tres sectores:
Generales:
- Desde $80.000 a $100.000
VIP Campo:
- Desde $130.000 a $150.000
VIP Restaurante:
- Desde $160.000 a $180.000
Cada opción incluye beneficios como copas de vino, consumiciones y acceso a sectores diferenciados, según la categoría elegida.
Además, se ofrecen traslados opcionales para facilitar el acceso al predio.
Qué incluye la experiencia
El evento propone mucho más que música en vivo. La jornada está pensada como una experiencia integral de vendimia, con distintas actividades:
- Recorridos guiados por la bodega
- Espacios para crear tu propio vino
- Gastronomía patagónica con foodtrucks y cocinas en vivo
- Coctelería y propuestas sin alcohol
- Intervenciones, sorteos y actividades durante todo el día
La oferta gastronómica incluirá carnes regionales, opciones de mar, pizzas, propuestas gourmet y productos elaborados con vinos de la casa.
Una propuesta que crece en la región
El Sunset Cierre Vendimia llega después de una temporada con alta convocatoria y busca consolidarse como uno de los eventos del otoño en la Patagonia.
Desde la organización destacan la combinación de música, vino y paisaje como el eje de la propuesta, en un formato que reunió a cientos de personas durante el verano y que proyecta continuidad.
En ese marco, desde Estelares señalaron que este tipo de encuentros generan un clima especial donde conviven distintas experiencias culturales, potenciando tanto la música como el vínculo con el entorno.
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