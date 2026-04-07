Sunset Vendimia en Bodega Malma: fecha, entradas, artistas y todo lo que tenés que saber

El sábado 11 de abril, la Bodega Malma será escenario del Sunset Cierre Vendimia 2026, una propuesta que combina vino, música y experiencias en un entorno natural.

La jornada se desarrollará de 15 a 23, tanto en los jardines como en el interior de la bodega, en uno de los polos vitivinícolas más importantes de la Patagonia.

Artistas confirmados

El evento contará con un line up que mezcla figuras nacionales y artistas regionales:

Estelares.-

Estelares

Emma Horvilleur

Manu Martínez

Catalina Jaz

Dj Abril

Darío Arcas

La conducción estará a cargo de Bebe Contepomi.

Las entradas son limitadas y se consiguen online. Podés comprarlas acá:



En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde Estelares anticiparon un show que recorrerá canciones de su último disco, clásicos y material de “Sistema Nervioso Central”, que cumple 20 años, en un repertorio pensado para distintos públicos.

Manu Martinez.-

Entradas y precios

Las entradas son limitadas y se encuentran disponibles de manera online en el sitio oficial de la bodega.

Los valores se dividen en tres sectores:

Generales:

Desde $80.000 a $100.000

VIP Campo:

Desde $130.000 a $150.000

VIP Restaurante:

Desde $160.000 a $180.000

Cada opción incluye beneficios como copas de vino, consumiciones y acceso a sectores diferenciados, según la categoría elegida.

Además, se ofrecen traslados opcionales para facilitar el acceso al predio.

Qué incluye la experiencia

El evento propone mucho más que música en vivo. La jornada está pensada como una experiencia integral de vendimia, con distintas actividades:

Recorridos guiados por la bodega

Espacios para crear tu propio vino

Gastronomía patagónica con foodtrucks y cocinas en vivo

Coctelería y propuestas sin alcohol

Intervenciones, sorteos y actividades durante todo el día

La oferta gastronómica incluirá carnes regionales, opciones de mar, pizzas, propuestas gourmet y productos elaborados con vinos de la casa.

Una propuesta que crece en la región

El Sunset Cierre Vendimia llega después de una temporada con alta convocatoria y busca consolidarse como uno de los eventos del otoño en la Patagonia.

Desde la organización destacan la combinación de música, vino y paisaje como el eje de la propuesta, en un formato que reunió a cientos de personas durante el verano y que proyecta continuidad.

En ese marco, desde Estelares señalaron que este tipo de encuentros generan un clima especial donde conviven distintas experiencias culturales, potenciando tanto la música como el vínculo con el entorno.