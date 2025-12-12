Atardeceres en Bodega Malma: un brindis al 2026 con el mejor Sunset

Bodega Malma vuelve a abrir sus puertas para ofrecer una experiencia que ya se convirtió en un clásico del verano valletano: su serie de Sunsets, una propuesta que combina vinos de excelencia, gastronomía de autor a cargo del chef Pancho Fernández y música en un entorno distendido, rodeado de viñedos.

La bodega, ubicada en San Patricio del Chañar, apuesta nuevamente por encuentros pensados para disfrutar en pareja, con amigos o en familia (siempre mayores de 18). Compartir una copa, dicen en la organización, es una forma de generar momentos memorables, y ese es justamente el espíritu que buscan transmitir: tardes y noches con música en vivo, buenos vinos y un ambiente relajado y elegante para despedir el año de una manera diferente.

El ciclo contará con ocho fechas ya confirmadas, y la primera será el sábado 20 de diciembre desde las 19. Para esta apertura, la bodega prepara una recepción con copa de vino, propuestas gastronómicas, barra de tragos y la presencia del DJ Gabbe, entre otros atractivos.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Tuentrada.com, con varias opciones:

Entrada general – $50.000 : acceso al predio, estacionamiento con seguridad privada y dos copas de vino. Dentro del evento habrá diferentes alternativas gastronómicas —incluye opciones vegetariana, vegana y sin TACC— además de barra de vinos y coctelería.

: acceso al predio, estacionamiento con seguridad privada y dos copas de vino. Dentro del evento habrá diferentes alternativas gastronómicas —incluye opciones vegetariana, vegana y sin TACC— además de barra de vinos y coctelería. Entrada VIP – $110.000 : acceso al predio general, estacionamiento VIP, sector exclusivo en el restaurante y terrazas, tapeo especialmente diseñado por Pancho Fernández y tres copas de vino.

: acceso al predio general, estacionamiento VIP, sector exclusivo en el restaurante y terrazas, tapeo especialmente diseñado por Pancho Fernández y tres copas de vino. Consumiciones anticipadas: se pueden adquirir checks de comida y bebida en Tuentrada.com para evitar filas el día del evento.

La organización adelantó que trabaja en un sistema de traslados, cuyo detalle será informado en los próximos días a través de sus redes sociales. Quienes deseen quedarse a dormir en la bodega pueden hacerlo en Aldea de Terruño, el alojamiento del establecimiento. Las consultas y reservas se realizan por WhatsApp al +54 9 299 527-8251, con un descuento especial para quienes asistan a los Sunsets.

Para empresas interesadas en paquetes corporativos o acciones de sponsoreo, Malma habilitó los teléfonos +54 9 299 608-2000 y +54 9 11 6675-2000.

Todas las novedades del ciclo se pueden seguir en Instagram, en la cuenta @malmawines. La experiencia es apta únicamente para mayores de 18 años y, en caso de condiciones climáticas adversas, la fecha podrá reprogramarse.