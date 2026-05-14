Taraborelli presenta la nueva versión de Axor, el modelo emblemático del segmento de camiones extrapesados

Uno de los camiones más reconocidos del transporte pesado en Argentina está de regreso. Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Neuquén la nueva generación de Axor, un modelo emblemático dentro del segmento de extrapesados que vuelve al mercado con una actualización integral en tecnología, confort y seguridad, sin perder la simpleza y confiabilidad que lo convirtieron en un clásico de las rutas argentinas.

El lanzamiento se realizó en la capital neuquina, en la sucursal de Taraborelli Patagonia S.A, concesionario oficial de Mercedes-Benz Camiones y Buses. El evento reunió a unas 150 personas, entre empresarios transportistas y clientes vinculados a los sectores de oil & gas, construcción y logística.

El lanzamiento del nuevo Axor en el concesionario Taraborelli reunió cerca de 150 personas / Foto de Sebastian Puente

Un clásico que se actualiza sin perder su esencia

El nuevo Axor llega en tres versiones: 2038 4×2 chasis, 2038 S 4×2 tractor y 2545 LS 6×2 tractor. Todos fueron desarrollados para operaciones de media y larga distancia y pueden trabajar con hasta 62 toneladas de Peso Bruto Total Combinado.

Durante la presentación, Juan Pablo Biau, gerente de ventas de Camiones Mercedes-Benz, destacó que el objetivo fue modernizar el modelo sin alterar una de sus cualidades más valoradas por los usuarios. «Es una versión renovada, pero mantiene la simpleza que lo caracteriza, algo que era una demanda de los transportistas», señaló.

El nuevo Axor lleva en tres versiones y pueden soportar hasta 62 toneladas / Fotos de Sebastián Puente

Una de las principales novedades es que incorpora componentes del Actros, el modelo insignia de la marca. Federico Conde, product manager del concesionario Taraborelli, explicó que la ingeniería combinó la nueva cabina con el chasis y el tren motriz del Actros para ofrecer un vehículo con tecnología moderna y una estructura preparada para trabajos exigentes. «Lo que tenés es un camión con buenas tecnologías para su uso y con un motor y un chasis muy robustos», resumió.

El resultado es un extrapesado equipado con motores OM 460 de 12,8 litros, disponibles en versiones de 380 y 450 caballos de fuerza, junto con la transmisión automatizada PowerShift 3 Advanced de 12 velocidades, diseñada para mejorar la eficiencia y optimizar el consumo de combustible.

Axor incorpora sistemas electrónicos de frenado, control de estabilidad, asistencia en pendientes entre otras tecnologías / Foto de Sebastián Puente

Pensado para quienes viven en la ruta

La renovación también se percibe puertas adentro. La cabina ofrece mayor espacio interior, suspensión neumática de serie, un asiento ergonómico con 11 regulaciones y elementos que buscan hacer más confortable el trabajo diario, como volante multifunción, arranque por pulsador y llave de presencia.

En seguridad, incorpora sistemas electrónicos de frenado, control de estabilidad, asistencia en pendientes y otras tecnologías orientadas a brindar mayor control y previsibilidad en trayectos de larga distancia.

La renovación de Axor también se percibe puertas adentro / Foto gentileza

Durante el lanzamiento, Fabián Taraborelli, fundador y CEO del concesionario, destacó el potencial del nuevo modelo para la región. «Son vehículos que realmente se adaptan al trabajo del oil & gas en toda la Patagonia», afirmó.

Tomás Medina, gerente de ventas de Camiones de Taraborelli Mercedes Benz destacó que «en una región como la Patagonia, donde el trabajo nunca se detiene, el transporte cumple un rol fundamental.»

Además del camión, Mercedes-Benz Camiones y Buses acompaña el lanzamiento con alternativas de financiamiento, seguros, leasing, planes de mantenimiento y herramientas de conectividad como Fleetboard, que permiten a las empresas monitorear el desempeño de sus unidades y optimizar su operación.