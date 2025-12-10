Mercedes-Benz volvió a dominar entre los camiones

El mercado argentino de camiones, buses y utilitarios cerró noviembre de 2025 con su primera caída interanual del año, luego de diez meses de crecimiento sostenido. De acuerdo con el informe mensual de ACARA, en noviembre se patentaron 10.893 unidades comerciales, lo que representa una baja del 15% respecto de las 12.849 registradas en el mismo mes de 2024. Aun así, el sector finalizará 2025 con un incremento cercano al 50% frente al año anterior.

El comportamiento por segmentos mostró un retroceso generalizado, aunque con matices. Los camiones y buses sumaron 1.160 unidades, apenas un 3,5% menos que las 1.338 del año previo, y mantienen un año ampliamente positivo: ya acumulan 20.175 patentamientos, frente a 13.358 en 2024. Por el lado de los utilitarios, la disminución fue más marcada: 9.733 unidades, un 15,4% menos interanual. Aun así, el acumulado del segmento demuestra la fuerte demanda que dominó gran parte del año, con 191.826 unidades, frente a 122.744 del año pasado.

Los utilitarios registraron una baja del 15,4% en noviembre, aunque siguen más de 50% arriba en el acumulado.

Entre las marcas de pesados, Mercedes-Benz volvió a encabezar el ranking mensual con 372 patentamientos, una diferencia de más de 150 unidades respecto de IVECO, que registró 214 unidades. El tercer lugar quedó nuevamente para Scania, con 198 ventas, consolidando su peso dentro del sector. Más atrás se ubicaron Volkswagen (111), Volvo (110) y Agrale (54), que vuelve a aparecer entre las protagonistas.

Mercedes-Benz mantiene el liderazgo

El ranking por modelos más vendidos también tuvo a Mercedes-Benz como líder destacada. El Atego 1932 fue el más patentado del mes con 60 unidades, seguido por el Actros 1732 con 54. IVECO ubicó tres productos en las primeras posiciones: el Tector (53), el Stralis (52) y el Tector 170 E (42). Agrale sorprendió con el MT 17.0 LE (34), al igual que Mercedes-Benz con tres modelos adicionales dentro del Top 10: el O 500, el Atego 1721 y el Accelo 916. El cierre del ranking quedó en manos del Scania G420, con 30 unidades.

El Mercedes-Benz Atego 1932 fue el camión más vendido de noviembre, reafirmando el dominio de la marca en el segmento pesado.

Mercedes-Benz colocó cinco modelos entre los diez más vendidos del mes en el sector de pesados.

En el terreno de los utilitarios, el comportamiento se mantuvo alineado con la tendencia de los últimos meses. El Renault Kangoo volvió a liderar entre los furgones con 517 unidades, muy por encima de sus competidores directos. Asimismo, la Toyota Hilux reafirmó su dominio como la pick up más vendida del país —y el vehículo más patentado del mes—, con 1.831 unidades, superando nuevamente a la Ford Ranger y a la Volkswagen Amarok.