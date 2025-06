Transformación digital y negocios: cómo fue la jornada empresarial de Crowe en Neuquén

La transformación digital dejó de ser una aspiración lejana para convertirse en una necesidad urgente. Con esta premisa, el jueves 26 de junio se realizó en el Polo Científico Tecnológico ENE de Neuquén el evento “Innovación, Tecnología y Negocios”, organizado por la firma internacional Crowe en alianza con el estudio local Bacci Contadores Públicos, We One Consultores y Visma.

La convocatoria reunió a empresarios y líderes de RRHH y finanzas de empresas de Neuquén y Vaca Muerta, interesados en descubrir soluciones tecnológicas que permitan optimizar procesos, automatizar tareas y gestionar mejor el tiempo productivo, con el objetivo de sumar valor al trabajo realizado por las personas.

Luciano “Lucho” Cecchini, especialista en desarrollo organizacional y futuro del trabajo, fue uno de los oradores con su charla “Humanos, Máquinas y Negocios: El nuevo juego de las empresas no es adaptarse, es anticiparse”. Destacó la necesidad de que las organizaciones se adelanten a los cambios tecnológicos y reinventen la relación entre liderazgo, cultura y automatización para mantenerse competitivas.

Leila Lipsky, consultora en liderazgo y gestión del cambio, presentó “Liderar el futuro: el rol del líder en estructuras móviles con la tecnología en el centro”. Durante la charla subrayó la importancia de habilidades humanas como la empatía, la flexibilidad y la agilidad, y explicó cómo la inteligencia artificial puede liberar a los empleados de tareas repetitivas para que se enfoquen en actividades de mayor valor.

Dionisio Ferracutti, socio de Crowe / Flor Salto

Durante la jornada, los asistentes conocieron los servicios y soluciones que ofrece Crowe, junto con el aporte de Visma, Bacci Contadores Públicos y We One. Dionisio Ferracutti, socio de Crowe, explicó que “el grupo ofrece una variedad de servicios, que van desde la consultoría tradicional hasta la implementación de tecnología, asesorando a las empresas para mejorar su gestión, automatizar procesos y transformar digitalmente su operación”.

Gaspar Malasisi, team leader de We One Consultores, habló de las herramientas de RPA y SAP Business One que ofrece la empresa para acompañar a las pymes y organizaciones en crecimiento en la gestión de la información, con el objetivo de lograr mayor eficiencia en los procesos internos. “Lo importante es entender la necesidad y ofrecer soluciones a medida que generen un verdadero valor agregado”.

Por otro lado, Agustín González Iraola, gerente del área de Deployment de Crowe y especialista en soluciones Visma para RRHH, resaltó la utilidad y practicidad de los softwares que desarrolla la empresa.“Permiten la tercerización de servicios como la liquidación de sueldos y la gestión del talento, generando reportes analíticos en tiempo real y reduciendo errores”. Visma, es una empresa líder en software que digitaliza y simplifica las tareas de los emprendedores, contadores y empresas.

Como representante local, Matías Bacci, socio de Crowe en nuestra oficina local en NEUQUEN y titular del estudio Bacci Contadores Públicos, comentó que “las empresas crecen rápido, pero muchas veces descuidan su administración interna. Esta alianza con Crowe nos permite ofrecer una propuesta integral, combinando nuestro conocimiento local con el respaldo de una firma internacional”.

El evento reafirmó que la transformación digital es fundamental para el éxito empresarial en la región donde integrar tecnología y gestión eficiente se vuelve indispensable para afrontar los desafíos actuales. De esa manera, sumarse a los desafíos que indican las tendencias del mercado.