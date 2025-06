Crowe presenta junto a Visma y We One un evento estratégico para líderes de negocios en Neuquén

Con el foco puesto en la transformación digital y la eficiencia empresarial, Crowe, en alianza con Bacci Contadores Públicos, We One Consultores S.A. y Visma, presenta el evento “Innovación, Tecnología y Negocios”, que se realizará el jueves 26 de junio de 15h30 a 18h30 en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén “ENE”.

La jornada está dirigida a referentes de Recursos Humanos y Finanzas de la comunidad empresarial de Neuquén y la región de Vaca Muerta, y busca acercar herramientas tecnológicas que permitan potenciar la toma de decisiones, mejorar la eficiencia operativa y acompañar el crecimiento sostenido del ecosistema productivo regional.

El evento contará con la participación de destacados oradores. Luciano “Lucho” Cecchini, especialista en desarrollo organizacional y futuro del trabajo, brindará la charla “Humanos, Máquinas y Negocios: El nuevo juego de las empresas no es adaptarse, es anticiparse”, donde explorará cómo las organizaciones deben adelantarse a los cambios tecnológicos y redefinir la relación entre liderazgo, cultura y automatización.

Por su parte, Leila Lipsky, consultora en liderazgo y gestión del cambio, presentará “Liderar el futuro: el rol del líder en estructuras móviles con la tecnología en el centro”, enfocándose en las habilidades humanas y el liderazgo flexible como clave para transformar las organizaciones en un entorno cada vez más dinámico.

Presencia estratégica y expansión regional

Esta iniciativa representa un paso clave en la consolidación de Crowe en la región, a través de su alianza con Bacci Contadores Públicos y en sinergia con socios tecnológicos. La propuesta se apoya en un ecosistema robusto de soluciones que combinan la experiencia de Crowe en auditoría, impuestos, procesos financieros y transformación digital; las plataformas en la nube de Visma para una gestión integral de los Recursos Humanos; y las soluciones de automatización y ERP de We One, pensadas especialmente para PyMEs con fuerte presencia en Vaca Muerta.

Matías Bacci, socio de Crowe en la oficina de Neuquén, destaca que esta alianza “potencia el acceso a soluciones integrales, con cercanía territorial y visión estratégica”, y subraya que los posiciona “como aliados para acompañar el crecimiento de la región con herramientas concretas”.

En sintonía, Gaspar Malasisi, líder de We One Consultores, considera que “Neuquén es una plaza clave” y remarca que “las empresas necesitan automatizar procesos, integrarse y escalar”, por lo que ofrecen “tecnología real y aplicada para resolver eso hoy, no a futuro”.

Por su parte, Agustín González, senior manager de Crowe, enfatiza: “Con Visma acercamos soluciones completas para RRHH, desde onboarding hasta desarrollo y gestión de talento”, y agrega que “conectamos tecnología, datos y estrategia en un mismo flujo”.