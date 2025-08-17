Una provincia que late entre los jóvenes: alientan en Neuquén al talento y la creatividad

Desde la cordillera hasta la capital, en lo que va del 2025 en Neuquén se buscó alentar la creatividad y las oportunidades, con un entramado de programas pensados para conectar a adolescentes y jóvenes. Promoviendo el deporte, el arte, la innovación y el espíritu emprendedor, más allá de los eventos, el objetivo fue y sigue siendo «fortalecer la identidad neuquina, crear lazos entre regiones y abrir caminos de desarrollo en cada rincón del territorio», señalaron desde el Gobierno provincial.

Un espacio para jugar, expresarse y compartir

Celebrar la diversidad cultural, uno de los objetivos – Foto: Gobierno de Neuquén.

El punto de partida lo marca “ReCreo en Neuquén 2025”, que abrió inscripciones el 6 de agosto y las mantendrá hasta el 24 de este mes. Este programa, articulado entre Educación y Desarrollo Humano, invita a las escuelas secundarias a inscribir grupos de estudiantes para participar en competencias deportivas y artísticas.

Las disciplinas van desde vóley mixto, básquet, handball y atletismo, hasta música, artes visuales, danzas, teatro y cortometrajes. El certamen se desarrollará en tres fases: local, regional y provincial, con una gran final que reunirá a jóvenes de las siete regiones. Para los organizadores, «más que un torneo, es un encuentro para compartir experiencias, aprender y celebrar la diversidad cultural que define a la provincia».

Escenario joven

Las propuestas apuntan a conectar a artistas emergentes – Foto: Gobierno de Neuquén.

Casi al mismo tiempo, Neuquén abre las puertas a una nueva edición de “NQN Late”, un concurso de talento para jóvenes de 18 a 35 años que recibirá postulaciones entre el 14 y el 24 de agosto.

En este certamen, la cultura urbana y contemporánea será protagonista: freestyle, danza urbana, poesía, arte visual, performance y otras expresiones que muestran el pulso creativo de una generación. Los finalistas de las siete regiones provinciales se reunirán en un evento central que no sólo premiará el talento, sino que también servirá para generar redes entre artistas emergentes.

De las ideas a la acción

Las oportunidades no dependen de contactos, sino de talento y trabajo, remarcaron – Foto: Gobierno de Neuquén.

Pero como no todo es escenario y deporte, se ofreció una alternativa para que los jóvenes puedan convertir sus ideas en proyectos sostenibles. “Proyecta Futuro” es el programa que con una inversión de 1.200 millones de pesos, ofrece créditos accesibles, capacitación y asistencia técnica para emprendimientos productivos, comerciales o de servicios.

La convocatoria, señalaron, ya superó los 1.200 inscriptos, «demostrando que hay una generación con ganas de emprender y transformar su realidad». «La propuesta se basa en un principio claro: las oportunidades no dependen de contactos, sino de talento y trabajo», remarcaron desde Provincia.

Encuentros regionales que impulsan sueños

En paralelo, la Secretaría de Juventudes y Diversidad informó que inició en la región del Pehuén una serie de encuentros informativos para jóvenes emprendedores. «Allí, chicos y chicas de 12 localidades reciben herramientas para iniciar un negocio, desde los primeros pasos hasta la información necesaria para acceder a créditos e inversiones. Estas instancias, acompañadas por el IADEP, el Banco Provincia del Neuquén y el Centro PyME-ADENEU, son clave para acercar recursos y conocimientos a quienes buscan transformar ideas en realidades», explicaron desde esa cartera.

«Todas estas acciones se unen bajo un mismo propósito: que adolescentes y jóvenes tengan un Estado presente, dispuesto a escuchar, acompañar y abrir puertas. Neuquén está construyendo una generación más fuerte, conectada y orgullosa de sus raíces», concluyeron.