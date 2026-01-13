Viedma se prepara para la Fiesta Nacional del Río y se posiciona como destino para este verano

Este verano, si estás buscando un destino nuevo para descubrir, Viedma se presenta como una alternativa que sorprende.

La capital rionegrina invita a combinar río y mar, naturaleza e historia, y encuentra en la 3ª edición de la Fiesta Nacional del Río, que se realiza los días 17 y 18 de enero, la excusa ideal para conocerla por primera vez. Un evento que celebra la identidad local y funciona como puerta de entrada a un destino auténtico, lejos de los circuitos tradicionales.

La fiesta suma música, gastronomía y propuestas recreativas, junto a la llegada de la Regata Internacional del Río Negro, que completa un extenso recorrido de más de 400 kilómetros por el río y sus islas. La celebración transforma la costa en un punto de encuentro para locales y visitantes, con actividades al aire libre y espectáculos musicales destacados como Lit Killah y La Konga.

Río, historia y mar: la identidad de Viedma y su Camino de la Costa

Viedma se despliega a orillas del río Negro y extiende su identidad a lo largo de 130 kilómetros de costa, donde conviven escenarios muy distintos entre sí. Desde el valle inferior y el estuario hasta las playas del mar abierto, el paisaje cambia y sorprende, invitando a explorar sin apuros.

La ciudad comparte su historia y su vida cotidiana con Carmen de Patagones, formando una comarca turística unida por el río y por tradiciones en común. Esa historia se percibe en su patrimonio, en la agenda cultural activa durante todo el año y en una gastronomía que destaca los sabores del lugar.

Viedma ofrece, además, múltiples experiencias para disfrutar del verano: navegación en lancha, clases de SUP, alquiler de kayaks y bicicletas acuáticas, recorridos históricos guiados, visitas a la Bodega Wapisa, a la chacra Zopilote de la Patagonia o vuelos de bautismo para descubrir el paisaje desde el aire.

A pocos kilómetros comienza el Camino de la Costa, un recorrido que suma razones para quedarse más días. El Cóndor, con la desembocadura del río Negro en el mar, sorprende por sus playas extensas y por albergar la colonia de loros barranqueros más grande del mundo, además de ser un punto de encuentro para los amantes del kitesurf y el surf.

Más al sur, La Lobería invita a descubrir sus acantilados y piletones naturales, y muy cerca, el Área Natural Protegida Punta Bermeja permite observar lobos marinos de un pelo desde sus miradores. El camino continúa hasta Bahía Creek, un pequeño paraíso donde el mar turquesa y los médanos crean un escenario ideal para desconectar.

A lo largo de todo el recorrido te sorprenderás con paisajes, amaneceres y experiencias que te enamorarán del destino. Más informaciones en www.destinoviedma.gob.ar -@viedmaturismo – 2920369651

Envitur, el impulso detrás del destino

La promoción de este destino es impulsada por el Ente Mixto de Promoción Turística de Viedma (Envitur) con el objetivo de posicionar a la ciudad y sus múltiples productos turísticos. Desde sus inicios, el ente trabaja en la promoción de Viedma como un destino integral, que combina turismo de sol y playa, naturaleza, cultura, turismo religioso y turismo de reuniones.

A través de la marca “Viedma, te sorprende”, Envitur invierte de manera sostenida en estrategias de marketing que permiten visibilizar el destino en distintos escenarios, como ferias y eventos turísticos, campañas digitales y pautas en medios de comunicación, fortaleciendo el posicionamiento de Viedma y acompañando el crecimiento de su propuesta turística.