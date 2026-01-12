Todo listo para la Fiesta Nacional del Río 2026 en Viedma: quiénes suben al escenario este fin de semana

La Fiesta Nacional del Río entra en la recta final con Lit Killah y La Konga como shows centrales. Foto: archivo.

La Fiesta Nacional del Río en Viedma ya transita la cuenta regresiva y confirmó su grilla completa de artistas nacionales y locales para el fin de semana del 17 y 18 de enero, en el Parque Ferreira. Música en vivo, propuestas culturales, gastronomía y actividades recreativas volverán a ser parte de uno de los eventos más convocantes del verano en la capital rionegrina.

Sábado 17 de enero: Lit Killah y una noche urbana

El sábado 17, el escenario principal tendrá como protagonista a Lit Killah, uno de los artistas más populares del movimiento urbano argentino. Será una jornada marcada por el cruce de géneros y la fuerte presencia de artistas regionales.

Grilla artística – sábado 17

Lit Killah.

DJ Rhodering.

Danzas ADN Calderón.

Costas Chamamecéras.

Daniel Cantos & Raíz Folklórica.

Rottflow – Jota – Teylan.

Miyi Moshi.

La Sirka.

Baila Esta Cumbia.

Domingo 18 de enero: cierre bailable con La Konga

El domingo 18, la Fiesta Nacional del Río tendrá un cierre bailable con La Konga, la banda cordobesa que consolidó su lugar dentro de la cumbia romántica a nivel nacional. La jornada combinará bandas, DJs y propuestas musicales pensadas para el encuentro familiar y el disfrute al aire libre.

Grilla artística – domingo 18

La Konga.

DJ Reb3n.

Nova Música.

Bicicleta Espacial.

Mantonegro.

La Sando Band.

DJ Nicolás ST.

Stefano Prette.

Arte, cultura y gastronomía

Además de los espectáculos musicales, la fiesta contará con espacios dedicados al arte y la producción cultural local, con la participación de artistas plásticos que expondrán sus trabajos durante ambas jornadas.

Artistas plásticos

JMK.

San Spiga.

Alan Echevarría.

Juli Mercado.

La propuesta se completa con puestos gastronómicos, cerveceros, actividades recreativas y espacios pensados para el encuentro de vecinos y turistas.