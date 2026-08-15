Adultos mayores: Neuquén amplía su plan habitacional con opciones que suman bienestar

«El programa ‘Neuquén Habita’ suma nuevas obras para transformar una necesidad concreta en soluciones que mejoren la vida cotidiana de familias de Zapala, Las Coloradas, Plaza Huincul y Plottier», anunciaron desde el Gobierno provincial. El plan contempla la construcción de hogares, infraestructura básica y complejos integrales para personas mayores, a fin de reducir el déficit habitacional y generar entornos seguros, accesibles y pensados para acompañar distintas etapas de la vida.

Según el detalle dado a conocer, en Zapala se construirán 32 viviendas y un complejo integral para personas mayores, mientras que en Las Coloradas se extenderán las redes de energía eléctrica, agua potable y gas, para abastecer a 35 lotes. En paralelo, Plaza Huincul y Plottier avanzarán con la construcción de complejos destinados a personas mayores, con 32 unidades habitacionales en cada localidad, centros de día, pileta climatizada y espacios de encuentro. «De esta manera, el Estado provincial lleva infraestructura y hábitat a distintos puntos del territorio, con una mirada que combina vivienda, servicios, integración y calidad de vida», destacaron las autoridades.

Neuquén Habita | Los convenios

Foto: Gentileza Gobierno de Neuquén.

“No vamos a esperar a que el mercado resuelva el déficit habitacional, lo vamos a resolver con planificación, justicia y decisión política», dijo el gobernador Rolando Figueroa, quien para concretar las obras, firmó convenios con los intendentes de Zapala, Carlos Koopmann; de Las Coloradas, Lucrecio Varela; de Plaza Huincul, Claudio Larraza y de Plottier, Malena Resa.

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó que estos proyectos forman parte de la planificación territorial para dar respuestas concretas a una demanda histórica. “Estamos transformando la concepción y el déficit que tenía la provincia del Neuquén en soluciones reales y concretas para los neuquinos”, afirmó la ministra.

Y, sobre los complejos para personas mayores, remarcó que se trata de una propuesta novedosa que “va más allá de un lugar donde dormir”, porque incorpora centro de día, natatorio climatizado, gimnasio, sala de rehabilitación, biblioteca, huertas y espacios para compartir. Además, señaló que el objetivo es construir al menos uno en cada región de la provincia.

Sobre Neuquén Habita

Foto: Gentileza Gobierno de Neuquén.

Para poder acceder a los créditos no bancarios que la Provincia otorga, tanto para construcción como refacción de viviendas, a través del programa Neuquén Habita, es necesario inscribirse en el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (Ruprovi), un trámite que es totalmente virtual, ingresando en este link.