EPET 25 en Plottier: la muestra de que la construcción de escuelas es prioridad en Neuquén

«Luego de años de funcionar en un edificio alquilado y entre aulas tráiler, la comunidad educativa de la EPET 25 de Plottier comenzó una nueva etapa», destacó el Gobierno de la Provincia. Ese gran paso fue la inauguración de un edificio propio de 5.325 metros cuadrados, equipado para recibir a más de 400 personas. La obra demandó una inversión superior a los 17.000 millones de pesos y «simboliza el acceso a mejores condiciones de aprendizaje y el compromiso de que ningún estudiante deba formarse en espacios precarios, como los que heredó la actual gestión de gobierno», afirmaron las autoridades.

Durante la inauguración de la primera de las diez escuelas técnicas que el gobierno provincial construye en Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa destacó que la educación constituye la principal herramienta para construir una sociedad con mayor igualdad. «Nuestro futuro se construye a partir de la movilidad social que puede otorgar esta herramienta revolucionaria que, sin lugar a dudas, es la educación”, dijo y agregó: «cuando uno nace en un hogar humilde, lo fundamental es educarse para que nadie nos pueda poner el pie encima».

El mandatario recordó que la EPET 25 nació y creció en condiciones transitorias y cuestionó que durante años se naturalizara que cientos de estudiantes cursaran en módulos metálicos. «Pido disculpas a la comunidad educativa en nombre del Estado provincial», reconoció, por los años en que la institución funcionó en esas condiciones y aseguró que hoy las escuelas se construyen «pensando en las próximas generaciones» y no en los próximos procesos electorales.

La habilitación del nuevo espacio también refleja uno de los objetivos centrales de la actual política educativa: la eliminación gradual de las aulas tráiler. Hace apenas unas semanas, recordaron, fueron retirados una veintena de módulos que formaban parte del establecimiento, mientras que desde el inicio de la gestión ya se dio de baja la mitad de los cerca de 700 tráileres que, en la gestión anterior, la provincia alquilaba para albergar estudiantes.

Foto: Gobierno de Neuquén.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, subrayó por su parte, que detrás de cada edificio existe una comunidad que le da sentido. «La escuela es mucho más que un edificio. ‘Hacer escuela’ implica comprometerse emocional, personal, profesional y físicamente para construir la identidad de un proyecto colectivo», afirmó. Además, destacó que las inversiones en infraestructura, equipamiento y mejores condiciones para enseñar y aprender responden a una decisión política de priorizar la educación pública.

Con diez aulas, 19 talleres, laboratorio, biblioteca, salón de usos múltiples y espacios especialmente diseñados para la formación técnica, señalaron que la nueva EPET 25 ofrecerá mejores condiciones para que más de 270 estudiantes se formen como técnicos en Energías Renovables. Esto pone fin a una larga etapa de precariedad y consolida una política que apunta a generar igualdad de oportunidades y abrir caminos de desarrollo para las próximas generaciones de neuquinos.