De la obra a la llave: otras 102 familias ya tienen su casa en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa encabezó, esta semana, la entrega de las últimas 50 unidades, con las que quedó terminado el desarrollo habitacional en Neuquén capital. Las obras habían comenzado en marzo de 2022 con financiamiento nacional, pero la Provincia asumió la inversión necesaria para finalizarlas: un monto actualizado superior a los 13.160 millones de pesos.

En Cuenca XV Intermedia, el crecimiento no se limita a levantar paredes y entregar llaves. La apuesta es que las familias puedan instalarse en un barrio con infraestructura y servicios que acompañen su vida cotidiana. “Trabajamos con un objetivo claro: que cada neuquino llegue a tener su vivienda”, aseguró Figueroa. Y fue contundente: “No vamos a parar hasta que eso suceda”.

El sector cuenta con cordón cuneta y pavimento, mientras se avanza con la construcción de una comisaría y una posta sanitaria. Además, se contempla la construcción de dos establecimientos educativos: un CPEM y una EPET. “Cuando se trabaja en equipo es mucho más fácil”, expresó el gobernador al destacar las mejoras realizadas y las obras previstas.

Las viviendas tienen dos dormitorios, baño y cocina-comedor. También se entregaron equipadas con termotanque solar, termotanque a gas, cocina y calefactor. Del total, cinco unidades fueron adaptadas para personas con movilidad reducida.

Desarrollo habitacional en Neuquén: otras 158 viviendas en camino

Foto: Gobierno de Neuquén.

La entrega de las 102 casas no marca el final del desarrollo habitacional en el sector. Durante 2026, la Provincia licitó otras 158 viviendas en Cuenca XV Intermedia, con el objetivo de ampliar las soluciones habitacionales y sostener el crecimiento planificado de Neuquén capital.

“Vamos por etapas y las estamos cumpliendo. Nos queda aún mucho por recorrer”, afirmó el gobernador. También destacó que el acceso a la vivienda puede concretarse mediante distintas alternativas, como la entrega de terrenos o créditos para construir. “Esto que está sucediendo en Neuquén no sucede en otro lugar del país; no podemos naturalizarlo”, sostuvo Figueroa, quien atribuyó los avances al trabajo conjunto de los neuquinos.

Con las obras terminadas y nuevos proyectos en marcha, Cuenca XV Intermedia suma hogares y servicios. El desafío de la Provincia y del Municipio neuquino es que cada nueva vivienda llegue acompañada de las condiciones necesarias para que las familias puedan construir allí su futuro.