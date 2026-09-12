Más oportunidades, menos intereses: avanza el plan para regularizar deudas en Neuquén

El peso de las deudas es una de las preocupaciones que más golpea a muchas familias neuquinas. En ese contexto, el Gobierno provincial dio un paso concreto para ofrecer una salida: la Dirección Provincial de Rentas reglamentó el Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia, una herramienta destinada a facilitar la regularización de obligaciones en mora y mejorar el acceso al financiamiento.

La medida, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, apunta a transformar una situación de dificultad económica en una oportunidad para volver a empezar. A través de mejores condiciones de refinanciación y tasas más convenientes, el programa apunta a que miles de personas puedan ordenar sus cuentas, recuperar su historial crediticio y aliviar la carga financiera que afecta la economía cotidiana de los hogares.

Con la Resolución Nº302/DPR/26, publicada en el Boletín Oficial, Rentas habilitó el mecanismo para que bancos, entidades financieras y billeteras digitales se incorporen al plan. El Banco Provincia del Neuquén fue la primera institución en adherir, marcando el inicio de una propuesta que busca ampliar las alternativas de financiamiento para los neuquinos.

La iniciativa también promueve una alianza entre el Estado y el sistema financiero para generar soluciones concretas. Para incentivar la participación, la Provincia estableció beneficios fiscales para las entidades adheridas, como una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses de los préstamos otorgados y la exención del Impuesto de Sellos para las operaciones realizadas dentro del programa.

Más allá de los aspectos técnicos, el objetivo central es social: devolver tranquilidad a las familias, recuperar la capacidad de consumo y evitar que las deudas se conviertan en una barrera permanente para el desarrollo personal y familiar. «Se trata de una política pública que acompaña a quienes atraviesan dificultades económicas y ofrece herramientas para reconstruir proyectos de vida», valoraron las autoridades.