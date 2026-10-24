Más reconocimiento para la salud pública neuquina: anunciaron la recategorización de 3.730 agentes

La valorización al trabajo cotidiano de quienes sostienen la atención sanitaria suma un nuevo capítulo en Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que dispone la recategorización de 3.730 trabajadores y trabajadoras de Salud, una medida que alcanza a casi la totalidad de la planta del sistema público provincial y que representa un avance en materia de reconocimiento y jerarquización laboral.

La norma, refrendada por el ministro de Salud, Martín Regueiro, entró en vigencia el 22 de octubre y tiene efecto retroactivo al 1 de enero de 2026. Con esta decisión, el Gobierno provincial completa una nueva etapa de un proceso que durante el año pasado alcanzó a 7.932 agentes y que ahora incorpora a quienes restaban, con algunos casos específicos todavía pendientes de análisis.

Al respecto, el gobernador, Rolando Figueroa hizo un repaso por las falencias que encontró al comienzo de la gestión: “No teníamos medicamentos, no teníamos insumos, no teníamos infraestructura, no teníamos equipamiento, y fuimos cumpliendo cada una de esas etapas”, y agregó que «la salud es una decisión política», y en este punto también puso en valor la recategorización del personal para fortalecer el sistema sanitario.

“Como dijimos en la anterior recategorización, no solo invertimos en medicamentos, equipamiento y vehículos, también lo hacemos en nuestros equipos de salud”, destacó Regueiro. De esta manera, el ministro puso el foco en la importancia de acompañar a quienes todos los días garantizan el funcionamiento del sistema sanitario y el cuidado de la población.

Foto: Gobierno de Neuquén.

El funcionario definió la medida como “un acto de estricta justicia laboral y un reconocimiento al trabajo y compromiso de las y los trabajadores de salud”. Además, valoró a quienes “día a día ponen el cuerpo para garantizar el cuidado integral y la calidad de la atención”, eligen desarrollarse en la salud pública y sostienen su formación a lo largo de los años.

La recategorización está contemplada en las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo vigente, que establece los agrupamientos operativo, administrativo, asistente, técnico y profesional, con sus respectivos niveles. El decreto también precisa que el personal alcanzado continuará desempeñando las funciones que cumple actualmente, en un proceso que reconoce su trayectoria laboral sin modificar sus tareas.

Con esta decisión, la Provincia incorpora la estabilidad y el reconocimiento de sus equipos a la agenda de fortalecimiento del sistema público de salud. La jerarquización del personal se suma así a las inversiones en infraestructura, medicamentos, equipamiento y vehículos, con el objetivo de acompañar a quienes hacen posible la atención sanitaria en todo el territorio neuquino.