Plan Pehuén: Neuquén celebró un salto clave en su camino hacia las escuelas del futuro

Miles de estudiantes de todos los rincones de Neuquén comienzan a acceder a nuevas herramientas tecnológicas que apuntan a cambiar la forma de aprender dentro de las aulas. La provincia ya recibió las primeras 19.000 computadoras del Plan Pehuén, una iniciativa impulsada por el gobierno neuquino para reducir la brecha digital y modernizar el sistema educativo.

Según se informó, durante la recepción de los primeros equipos, el gobernador Rolando Figueroa destacó el inicio de una etapa a la que calificó como transformadora para la educación neuquina. “Recibimos los dos primeros contenedores de los 70 del Plan Pehuén, que es muy revolucionario. Vamos a hacer las primeras entregas en escuelas del norte neuquino”, anticipó.

Si se trata de números, el Plan Pehuén contempla en total la incorporación de 40.000 netbooks educativas, 7.000 tablets, 450 pantallas interactivas, 1.000 robots educativos programables, 2.000 kits Microbit con sensores, 242 impresoras 3D, 1.500 muebles para guarda y carga de equipos y 976 licencias Microsoft 365 A3 para administrar el equipamiento.

La compra, se informó, fue realizada mediante un convenio tripartito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que aportó estándares internacionales de transparencia y eficiencia al proceso de adquisición. El financiamiento fue compartido entre la Provincia e YPF, que aportaron el 50% cada uno.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, detalló que los primeros equipos se entregarán a escuelas primarias, en el marco de una recorrida por el Alto Neuquén, previsto para esta semana. La decisión de comenzar por esa región busca garantizar que la innovación tecnológica alcance primero a comunidades que históricamente enfrentaron mayores dificultades de acceso a los recursos digitales.

El programa está acompañado por la plataforma Escuela Digital Neuquina, que ya capacitó a más de 7.000 docentes en herramientas vinculadas con ciudadanía digital, inteligencia artificial y enseñanza en entornos virtuales. La herramienta ofrece cerca de 20 propuestas de formación autoasistida, asincrónica y autoevaluativa para docentes y estudiantes de institutos de formación docente.

“El Plan Pehuén es un programa de reducción de brecha digital que se complementa con la Escuela Digital Neuquina. Es una propuesta pensada con un profundo sentido federal para acompañar el proceso de equipamiento que estimamos nos va a llevar todo este semestre”, sostuvo Martínez.

La llegada de estos primeros equipos representa mucho más que la incorporación de computadoras a las aulas: simboliza una política pública orientada a garantizar igualdad de oportunidades para estudiantes de cada región de la provincia. Con tecnología de última generación y docentes capacitados para integrarla en las prácticas de enseñanza, el Plan Pehuén es garantía de una educación acorde a los desafíos del siglo XXI.