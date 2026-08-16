Un clic adelante: Neuquén fortalece la prevención frente al ciberdelito

En un mundo donde una llamada, un mensaje o un simple clic pueden convertirse en la puerta de entrada a una estafa, el Gobierno de la provincia de Neuquén remarcó que tiene el foco puesto en la prevención. Con ese objetivo, se organizaron las primeras Jornadas de Ciberseguridad Ciudadana, un espacio destinado a acercar a la comunidad conocimientos y herramientas concretas para proteger datos personales, cuentas y dispositivos frente a las nuevas modalidades del delito digital.

Durante la apertura, el gobernador Rolando Figueroa advirtió sobre el impacto económico de estas maniobras y señaló que en el último año se denunciaron más de 2.000 millones de pesos robados de cuentas neuquinas mediante estafas digitales. “El delito puede ser desde cualquier lugar del mundo, por eso hay que prepararse de una manera sumamente diferente. No se puede avanzar si no prevenimos”, afirmó.

En este sentido, el mandatario remarcó la necesidad de llevar la información a escuelas, centros de jubilados y distintos espacios comunitarios para que cada vecino pueda reconocer los riesgos y actuar antes de convertirse en víctima. Figueroa sostuvo que la Provincia ya fortaleció la respuesta institucional frente al ciberdelito, con una dirección provincial específica y personal policial especializado, pero planteó que es necesario sumar a la ciudadanía. También destacó que el desafío es anticiparse a un contexto que cambia permanentemente: “Tenemos que prepararnos por cómo van evolucionando las estafas y estar antes. En la prevención siempre existe una gran solución”, ratificó el gobernador.

Foto: Gentileza Gobierno de Neuquén.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, explicó que el concepto de seguridad se transformó con la expansión de la tecnología. “Hace unos años, la seguridad se reducía a prevención en las calles, rutas, barrios y plazas. Y hoy debemos sumarle el mundo digital, que es sumamente difícil de cubrir”, señaló. En esa línea, advirtió que las fuerzas de seguridad pueden intervenir, pero que buena parte de la prevención ocurre dentro de cada hogar, cuando las personas utilizan sus celulares o computadoras. “Ahí está la importancia del cuidado”, afirmó.

Durante las jornadas estaba previsto el abordaje de temas como estafas digitales, protección de la identidad, inteligencia artificial, evidencia digital y seguridad de niñas, niños y adolescentes en internet. La propuesta apunta a que la comunidad pueda incorporar conocimientos para desenvolverse con mayor seguridad en el entorno digital y multiplicar la prevención en escuelas, familias y espacios comunitarios. “No es solo de los chicos”, advirtió Figueroa, al destacar que personas de todas las edades pueden ser víctimas y que estar informados es hoy una de las principales formas de defensa.

Proyecto de ley

Como parte de las actividades, la senadora Julieta Corroza entregó al gobernador y al ministro una copia del proyecto de ley que presentó en el Congreso de la Nación para que se implemente una Campaña Nacional Permanente de Prevención de Estafas Telefónicas, por Internet y Fraudes Ciberasistidos. La propuesta pretende concientizar, prevenir, visibilizar e informar a la población sobre diferentes modalidades de estafas y estrategias de prevención.