Neuquén: Gaido reafirma su decisión de continuar con la obra pública en la ciudad

Neuquén es la ciudad de mayor crecimiento demográfico del país. «Se caracteriza por su jerarquía en infraestructura, porque sin dudas, se trata de la ciudad mejor administrada del país», afirman desde la comuna de la capital provincial.

Mariano Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén.



«La capital neuquina no tiene endeudamiento, mantiene el mejor plan de obra pública, paga sueldos el último día hábil de cada mes y aguinaldo en tiempo y forma, tiene los mejores servicios de recolección de residuos y cuenta con un transporte urbano de pasajeros de excelencia que brinda a los estudiantes de todos los niveles la posibilidad de viajar diariamente de manera totalmente gratuita en unidades modernas y con todo el confort, hacia las diferentes instituciones educativas y se perfila como un gran destino turístico», agregan desde el Ejecutivo de la ciudad de Neuquén.

La decisión de reducir la planta política



«Sumado a estas virtudes en los últimos años, el intendente Mariano Gaido, quien recientemente asumió en su segundo mandato y de cara a los próximos cuatro años, decidió reducir su planta política sin incrementar el número de personal de una municipalidad que no tiene ningún tipo de endeudamiento, que posee equilibrio fiscal, genera superávit corriente todos los meses el cual se vuelca en las obras públicas y en infraestructura necesaria para esta ciudad que está en constante crecimiento. Sumado a ello, y al tratarse de una comuna que no tiene endeudamiento, no hay que prever ninguna pauta presupuestaria ni financiera para cumplir con compromisos de deuda», sostienen de el municipio neuquino.

La meta de alcanzar una ciudad inclusiva, prioridad en la política de Gaido en Neuquén capital.

Y agregan: «Es evidente que los vecinos de Neuquén confían en la administración y el destino que se les da al pago de sus tributos, ya que un 80 por ciento de la población pagan sus impuestos que pronto ven transformados en obras de jerarquía y modernas entre las que podemos mencionar: la ampliación del Paseo Costero, construcción del Polo Tecnológico, la Sala de Elaboración de Alimentos en Melipal, las Salas de Actividades Físicas (SAF) inauguradas en el barrio San Lorenzo sur y en Parque Industrial, espacios que les permite a las y los vecinos que se lleven adelante actividades comunitarias y deportivas para toda la familia».

Transformar ingresos en obras públicas



«La capital neuquina es el resultado de la política transformadora de la agenda pública municipal que sabe sacar bien sus cuentas para no deberle nada a nadie y poder transformar todos sus ingresos en obras públicas que transformen los barrios y terminen con la segregación urbana e interconecten a los diferentes sectores sociales de una ciudad cosmopolita», concluyen desde la comuna administrada por Gaido, quien inició su segundo mandato en el Ejecutivo local.