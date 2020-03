Coronavirus: chacareros quisieron ayudar, pero el modo no es aconsejable

Varios productores ofrecieron sus máquinas curadoras para desinfectar con lavandina las ciudades de la región.

Varios productores de fruta de Río Negro organizaron una campaña para desinfectar con sus máquinas curadoras las calles de las ciudades por el avance del coronavirus, sin embargo infectólogos y autoridades municipales objetaron la medida como no efectiva.

En Roca la intendenta María Emilia Soria señaló que muchos chacareros la llamaron para ofrecer pulverizar las principales arterias y barrios de la comuna.

La mandataria dijo que se comunicaron de “buena voluntad, con ganas de hacer una acción positiva” pero que habló “personalmente con muchos de ellos para explicarle que en este momento no es aconsejable, hubo incluso cadenas de WhatsApp”, mencionó.

En Allen también el municipio canceló una desinfección que había organizado con productores locales. “Luego de analizar la medida con referentes provinciales, se decidió cancelar esta iniciativa. El motivo es cuidar el recurso y no violar la normativa sobre el aislamiento”, expresaron desde el Ejecutivo. “Muchas gracias a nuestros productores por preocuparse por el bienestar de la población”, remarcó la intendenta Liliana Martín.

El infectólogo Enrique Raimondo que integra el Comité de crisis de Roca sostuvo que “no hay ningún trabajo científico que diga que hacer pulverizaciones sea efectivo. Esto es gastar recursos inútilmente”, dijo.

El especialista explicó que si se analiza como es el contagio de este virus “comprendemos que no tiene ninguna eficacia la propuesta de los productores”.

Raimondo señaló que en la capital de Neuquén se está aplicando este tipo de medidas.

“Ante la desesperación de hacer algo y mostrar que están activos toman decisiones que no son eficaces y se gastan recursos”, retieró el especialista.

La intendenta de Roca también mencionó que hay otros municipios de la zona que están regando las calles con cloro pero que desde Salud Pública “dijeron que no es aconsejable”.

Señaló que no se puede acreditar que esa curadora que quieren usar no tenga residuos de pesticidas o agrotóxicos.

“Me contacté con los jefes de infectología del hospital y de la clínica Juan XXIII, ambos coinciden en que no hay protocolo que diga que esto es optimo al contrario lo desalientan”, dijo.

La jefa comunal explicó que salir con curadoras a pulverizar el pueblo con lavandina, cloro o alcohol “puede generar intoxicaciones en las vías respiratorias y reacciones dermatológicas y una demanda extra para los inspectores de salud que están abocados al Covid -19”, expresó.

Por su parte Martín sostuvo que la campaña tenía muchas contras, “habia que poner mucha gente en la calle y los productos no tienen valor residual”.

En Roca personal de municipio está desinfectando zonas publicas como paradas del colectivos y pasamanos, “son lugares donde uno toca o se sienta y eso puede generar algún tipo de contagio.

En Allen también la jefa comunal Martín señaló que se está desinfectando el corralón municipal, las garitas de colectivos y las veredas de los supermercados.