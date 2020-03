Crisis económica: emergentes devalúan y complican exportaciones argentinas

Varios de los países emergentes ya devaluaron generando una mejora competitiva para sus exportaciones.

La crisis del coronavirus ya está afectando la economía global. Es por ello que varios de los países emergentes están devaluando sus monedas ante un dólar que aparece cada vez más fuerte.

Es de esperar que en un lapso prudencial estemos inmersos en una guerra de divisas ya que Estados Unidos no va a querer sostener fuerte por mucho tiempo su moneda. Ante un mundo cada vez más hostil para abrir sus fronteras al comercio, la devaluación es una herramienta que permite mantener las exportaciones de un país algo más competitivas.

Desde principios de marzo los bancos centrales de los países emergentes dejaron rodar la demanda de dólares en sus mercados sin intervenir en la paridad. Rusia fue el país que más devaluó su moneda en este periodo; cerca del 21%. El real brasileño lo hizo a una tasa del 13%. El dólar neozelandés y el rand sudafricano depreciaron su moneda 10% y el peso chileno terminó cediendo 4% en estos primeros 19 días de marzo.

Todos en línea con lo que ocurre en el mundo. De esta manera, y como mencionáramos párrafos arriba, cuanto mayor es la devaluación –manteniendo los costos internos sin grandes cambios– la competitividad de las exportaciones de estos países mejora sensiblemente.

Argentina, por su parte, solo depreció su moneda en este período bajo análisis un 2%, tomando como dato de referencia el valor del billete comprador del Banco Nación.

En este contexto, en el que el país necesita dólares para poder intentar mover su golpeada economía, la devaluación de los países emergentes complica el escenario exportador de la Argentina. “El dólar a 60 pesos es muy competitivo para la Argentina”, sentenció con firmeza un funcionario de Agricultura de Nación al ser consultado vía telefónica por Río Negro. Pero no solo está el problema que Argentina no devalúa y sus vecinos sí lo hacen. Esta también el tema de las retenciones. Es decir que el valor real del dólar para este importante segmento de la economía no es de 60 pesos, es mucho menor. Para las economías regionales es del orden de los 57 pesos y para el complejo sojero hasta 40 pesos por unidad.

En las últimas 48 horas el mercado de divisas estuvo muy volátil. Ayer la moneda rusa llegó a tocar los 83 rublos por dólar, pero el gobierno salió a intervenir la plaza dejándola al borde de perforar los 80 rublos. Hay que recordad que en los primeros días de marzo la paridad se ubicaba en 66 rublos.

Lo mismo ocurrió con el real. La moneda brasileña, presionada por el mercado, tocaba pasado el mediodía los 5,30 reales por dólar, pero sobre el fin de la jornada financiera terminó en 5,17 reales.

Las limitaciones del modelo del ministro Guzmán

“Qué más quisiera Martín que devaluar”, confió uno de los asesores del ministro, días atrás, cuando las monedas de los emergentes ya comenzaban a dar señales del nuevo norte al que apuntaban.

El problema que tiene hoy el titular de la cartera de Economía es el bajo margen de maniobra para tomar las medidas que se vienen aplicando hace décadas en la Argentina, con los repetidos fracasos que trajeron aparejadas. “Una devaluación en una macro desordenada es un poco de pan para hoy y mucha más hambre para mañana”, sentenciaba el economista Carlos Melconian en una de sus últimas exposiciones públicas.

Guzmán se encuentra con poco margen de acción. Su objetivo hoy es cerrar la reestructuración de la deuda con el FMI y los bonistas.

Guzmán hoy no puede depreciar, como lo hace Rusia o Brasil, nuestra moneda porque los efectos secundarios de esta medida –favorable para los exportadores– repercutirán en forma significativa sobre el sector más desprotegido de nuestra población. “Si devaluamos, parte de ella va directo a precios y una de nuestras prioridades hoy es desacelerar los niveles de inflación”, aseguró la fuente de Economía. El problema está en que varios sectores exportadores ya sienten el retraso cambiario, más aún con las retenciones. En este escenario, la llegada de dólares al país se hace más compleja.