Toquinho: “Soy un artesano de la guitarra”

Sobre el show que realizará en Argentina, su relación con Vinicius y sus ideas sobre la música popular, Télam dialogó telefónicamente con Toquinho semanas antes de su presentación en el Opera.

“El show apuesta a una dinámica intimista con canciones que al público le gusta cantar junto con algunos solos de guitarra hilvanados con algunas anécdotas que suelo contar y que fueron relevantes en mi carrera. Estaré acompañado por mi banda y por la joven cantante Camila Faustina, de extrema calidad y gracia”, cuenta Toquinho en una primera aproximación al show en el que promete recrear parte del mejor repertorio de la bossa nova.

Télam: ¿Puede contarnos cómo ha ido evolucionando su relación con la guitarra desde la infancia hasta la actualidad?

Toquinho: Mantengo la sensación de una constante renovación y una continua modernización, cada año se robustece la relación y las décadas pasan con el descubrimiento de nuevas técnicas que aumentan el vigor interpretativo y que amplían las fronteras de la relación con el público. El tiempo no apaga las llamas que arden en el alma; esta trayectoria mía tan larga, en la que sigo adorando tocar para la gente, no puede ser alcanzada sino es como una inmensa dedicación. Me considero un artesano que se apoya siempre en la guitarra, que para mí es el inicio y el desarrollo de todo. La música es una llama que me invita a mantener mi dedicación al instrumento: Estudio todos los días buscando nuevos acordes y armonías, amo hacer lo que hago y en estos años lo que más amo es estar arriba de un escenario.