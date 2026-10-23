Charly García cumple 75 años: salió a saludar a sus fans y hubo una fiesta inolvidable frente a su casa

Charly García cumplió 75 años este viernes 23 de octubre de 2026 y sus fanáticos decidieron recibir la fecha de una manera muy especial. Desde la noche del jueves, cientos de personas se acercaron a la esquina de Coronel Díaz y avenida Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo, donde vive el músico, para protagonizar una verdadera fiesta callejera.

Con guitarras, teclados, violines, carteles y el tradicional bigote bicolor, los seguidores del ícono del rock argentino transformaron la vereda en un escenario improvisado. Sin embargo, el momento más esperado llegó cuando el propio Charly apareció para saludar a quienes habían ido a homenajearlo.

Según informó Infobae, la celebración reunió a fanáticos de distintas generaciones que compartieron canciones, recuerdos y mensajes de agradecimiento hacia uno de los artistas más importantes de la música nacional.

Charly García cumplió 75 años: cómo fue la fiesta frente a su casa

La celebración comenzó durante la noche del jueves 22 de octubre, cuando los primeros seguidores se instalaron frente al edificio del músico.

A medida que se acercaba la medianoche, la convocatoria fue creciendo y la esquina se llenó de personas que querían compartir el comienzo de un cumpleaños histórico.

Las canciones de Charly fueron las grandes protagonistas de la noche. Músicos y fanáticos interpretaron clásicos de distintas etapas de su carrera, mientras otros acompañaban con aplausos y celulares en alto.

La fachada del edificio también se convirtió en parte del homenaje. Los seguidores dejaron flores, dibujos, dedicatorias y carteles con mensajes de cariño.

Entre los objetos que llevaron se destacaron fotografías, partituras, banderas y elementos que recordaban las diferentes etapas artísticas de García.

Cuando llegó la medianoche, la multitud entonó el tradicional feliz cumpleaños, adaptando la letra para dedicarle el saludo al músico. También cantaron el Himno Nacional Argentino, en una celebración que combinó emoción y orgullo por su legado.

El momento más emocionante: Charly García apareció para saludar a sus seguidores

Uno de los momentos más especiales de los festejos fue la aparición de Charly García en el balcón de su departamento.

El músico salió a saludar a quienes permanecían reunidos frente al edificio y recibió una ovación de sus seguidores.

La escena se convirtió en una de las imágenes más emotivas del cumpleaños número 75 del artista, que desde hace años recibe muestras de cariño cada 23 de octubre.

Para muchos de los presentes, la posibilidad de verlo, aunque fuera por unos instantes, fue suficiente para convertir la noche en un recuerdo inolvidable.

La celebración también dejó en evidencia que la música de Charly sigue convocando a personas de distintas edades, desde quienes crecieron escuchando Sui Generis y Serú Girán hasta jóvenes que descubrieron sus canciones décadas después.

Semana Charly: los conciertos y homenajes por sus 75 años

Los festejos no terminaron frente a su casa. La Ciudad de Buenos Aires organizó la Semana Charly, una programación especial con conciertos gratuitos, exposiciones y actividades culturales para celebrar la trayectoria del músico.

De acuerdo con la agenda oficial del Gobierno porteño, las propuestas se desarrollan en distintos espacios culturales hasta el domingo 25 de octubre.

Entre las actividades más destacadas se encuentran:

Viernes 23 de octubre: Ligia Piro presenta un espectáculo dedicado a García en el Anfiteatro del Parque Centenario, a las 19. También habrá un homenaje de Alina Gandini en la Casa de la Cultura y un concierto de Marina Wil en la Usina del Arte, a las 20.

Ligia Piro presenta un espectáculo dedicado a García en el Anfiteatro del Parque Centenario, a las 19. También habrá un homenaje de Alina Gandini en la Casa de la Cultura y un concierto de Marina Wil en la Usina del Arte, a las 20. Sábado 24 de octubre: el Anfiteatro del Parque Centenario recibirá Tangos para Charly, con Guillermo Fernández, Noelia Moncada y Cucuza Castiello, a las 19. Además, Mery Granados y Joaco Burgos interpretarán sus canciones en la Usina del Arte, a las 20.

el Anfiteatro del Parque Centenario recibirá Tangos para Charly, con Guillermo Fernández, Noelia Moncada y Cucuza Castiello, a las 19. Además, Mery Granados y Joaco Burgos interpretarán sus canciones en la Usina del Arte, a las 20. Domingo 25 de octubre: se realizará un homenaje a La Máquina de Hacer Pájaros en el Parque Centenario, a las 19, mientras que la Usina del Arte ofrecerá Charly en el país de las maravillas, una propuesta musical para toda la familia, a las 18.

Las actividades son gratuitas, aunque algunos espacios requieren reserva anticipada.

Los 75 años de Charly García: un cumpleaños que movilizó al rock argentino

Nacido el 23 de octubre de 1951, Carlos Alberto García Moreno se convirtió en una de las figuras fundamentales de la música argentina.

Su paso por Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, además de su extensa carrera solista, dejó canciones que siguen atravesando generaciones.

Temas como Rasguña las piedras, Seminare, Los dinosaurios, Inconsciente colectivo y Demoliendo hoteles forman parte de la historia cultural del país.

Pero este cumpleaños tuvo algo que fue más allá de su trayectoria artística: la celebración espontánea de sus seguidores demostró que Charly continúa despertando un cariño difícil de igualar.

A sus 75 años, el músico recibió uno de los regalos más significativos: escuchar sus canciones interpretadas por quienes crecieron con ellas y comprobar que su obra sigue viva en nuevas generaciones.

La esquina de Palermo volvió a convertirse en un punto de encuentro para celebrar a un artista que marcó la historia del rock argentino y cuya música continúa siendo parte de la vida de millones de personas.