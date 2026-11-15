«Te amamos, Gia y yo»: así fue el íntimo festejo de cumpleaños de Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini

Lejos de las megafiestas multitudinarias, Paulo Dybala celebró su cumpleaños con una velada reservada y cargada de romanticismo. Este domingo, Oriana Sabatini compartió en su cuenta de Instagram el álbum íntimo de la cena a solas que organizó para su marido, coronada por una emotiva dedicatoria firmada junto a Gia, la hija de ambos.

La cantante abrió una ventana a su vida privada con un carrete de postales nocturnas y un mensaje que rápidamente cosechó miles de reacciones: «Feliz cumple mi amor. Mi deseo para vos este año es que puedas sentir bien cerquita el amor de todas las personas que tanto te queremos, y que la vida te siga encontrando con esa fuerza y paciencia que tanto me inspira todos los días».

Para cerrar el homenaje, la artista incluyó a la pequeña en la firma y dejó en claro el rol central de la paternidad en este presente: «¡Por una vuelta más al sol de aprendizajes nuevos! Te amamos, Gia y yo».

Luces bajas y una torta estilo tiramisú en el centro de la mesa

Las imágenes revelaron el clima acogedor de una salida nocturna pensada exclusivamente para la pareja. Sentados muy cerca en un salón iluminado con luces tenues, los protagonistas posaron frente al gran atractivo gastronómico de la noche: una torta de varias capas cubierta de cacao y crema, de apariencia similar a un tiramisú.

En una de las capturas más celebradas por sus seguidores, el futbolista toma el cuchillo para cortar una porción con una sonrisa frente a la cámara, mientras Oriana apoya su rostro sobre el hombro de su esposo, rodeados de copas y vajilla de gala.

Código «black tie»: los impactantes looks de gala de la pareja

A pesar de tratarse de una celebración de escala íntima, el matrimonio apostó por un vestuario de etiqueta formal en sintonía con la elegancia del encuentro nocturno:

El estilismo de Paulo Dybala: el delantero eligió un clásico conjunto black tie compuesto por un traje negro con saco de solapas satinadas, camisa blanca impecable, moño negro y un reloj metálico.



el delantero eligió un clásico conjunto black tie compuesto por un traje negro con saco de solapas satinadas, camisa blanca impecable, moño negro y un reloj metálico. La apuesta de Oriana Sabatini: la cantante deslumbró con un vestido negro de gasa ceñido al cuerpo, con hombros al descubierto y sutiles transparencias en las mangas. Completó el look con el cabello suelto y lacio, mirada marcada y labios en tono nude.

La publicación intercaló las fotos de la cena con recuerdos cotidianos junto a Gia, consolidando el perfil reservado pero afectuoso con el que la pareja elige compartir los hitos de su familia.