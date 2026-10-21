¡Confirmado! Damas Gratis y Los Dragones llegan a celebrar el aniversario de Villa Regina: cuándo tocarán y qué se sabe de las entradas

Villa Regina ya comenzó con los preparativos para celebrar su 102° aniversario con un cronograma repleto de propuestas culturales y gastronómicas. Si bien faltan varias semanas para los festejos, el Municipio adelantó parte de la grilla y confirmó la participación de Damas Gratis y Los Dragones.

«Se viene un nuevo aniversario y lo festejamos con todo», anunciaron desde el Ejecutivo municipal reginense. En Diario RÍO NEGRO te contamos todo lo que necesitas saber del gran evento.

Damas Gratis y Los Dragones en el aniversario de Villa Regina: todo lo que necesitas saber

Villa Regina cumple 102 años el próximo 7 de noviembre y en la ciudad ya se palpitan los festejos. Para el disfrute de todos los vecinos, la Municipalidad confirmó un cronograma de tres días que contará con la participación de artistas locales, regionales e incluso nacionales.

Como se espera una gran convocatoria, los shows musicales se desarrollarán en un gran escenario que se montarán en el predio del estacionamiento del anfiteatro municipal Cono Randazzo, ubicado al pie de la barda de la ciudad.

Desde el 6 al 8 de noviembre, en Regina habrá distintas propuestas y se espera que la calle Nogales se llene de stand de emprendedores, artesanos y patios gastronómicos. Además, frente al Museo de la Sidra y el Vino (MuSiVi) se colocará un segundo escenario con «¡más espectáculos y sorpresas!».

En cuanto a los artistas nacionales del aniversario de Villa Regina, se confirmó que Damas Gratis estará a cargo del cierre de la primera noche, el viernes 6, mientras que Los Dragones se subirán al escenario el sábado 7 de noviembre. Lo más importante: la entrada será libre y gratuita.

Desde la organización informaron que en los próximos días se dará a conocer la grilla completa con los artistas locales y regionales que también serán «protagonistas de la celebración».