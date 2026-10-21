Aniversario de Cutral Co: a qué hora toca Angela Leiva este miércoles 21 y cómo verla gratis

La localidad de Cutral Co se viste de fiesta para celebrar un nuevo aniversario con una propuesta cultural y musical de gran convocatoria. Los festejos por los 93 años de la ciudad prometen reunir a vecinos y visitantes de localidades cercanas.

El evento se desarrollará con entrada libre y gratuita. Las autoridades locales dispusieron un operativo especial para garantizar el disfrute de todo el público en un entorno seguro y familiar.

A qué hora toca Angela Leiva y cómo verla gratis este miércoles 21 de octubre

La reconocida cantante será la encargada de inaugurar la primera fecha de los festejos oficiales este miércoles 21. La grilla de la jornada incluye además la participación de artistas locales y números previos para acompañar el clima festivo desde temprano.

Su presentación en el escenario principal está prevista para después de las 21:00 en la previa de la fecha aniversario. Se espera que la artista brinde un espectáculo de gran despliegue técnico y visual, convocando a vecinos de la ciudad y zonas aledañas.

Quienes deseen presenciar el recital de manera presencial podrán acercarse al predio asignado sin abonar entrada, ya que el municipio ratificó el carácter libre y gratuito del evento. Asimismo, se habilitarán transmisiones en vivo a través de canales oficiales municipales para que nadie se pierda los festejos desde sus hogares.

Cómo continuará el aniversario de Cutral Co este 21 y 22 de octubre

Los festejos por el aniversario de la ciudad no se detendrán con la primera presentación, sino que continuarán durante la jornada siguiente con una grilla artística renovada. El cierre de la celebración estará a cargo de otro de los grandes exponentes de la escena musical nacional actual, Emanero.

De esta manera, la comunidad de Cutral Co y los visitantes de la región podrán disfrutar de propuestas culturales continuas, ferias de artesanos y propuestas gastronómicas locales. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a sumarse a cada una de las actividades programadas para celebrar este nuevo hito institucional.