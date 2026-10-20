Cutral Co cumple 93 años con dos noches de shows: Ángela Leiva y Emanero encabezan la grilla

La ciudad neuquina de Cutral Co se prepara para celebrar su 93° aniversario. Los festejos comenzarán este miércoles 21 de octubre y durante dos noches habrá un sinfín de actividades para disfrutar en familia o con amigos.

Si bien la oferta cultural será amplia, desde la organización adelantaron que entre los espectáculos nacionales destacados se presentarán Ángela Leiva y Emanero

La actividades confirmadas por el aniversario de Cutral Co

La Municipalidad de Cutral Co anunció asueto administrativo con alcance bancario para este jueves 22 de octubre, al conmemorarse el 93° aniversario de la fundación de la ciudad.

Asimismo, confirmó que los festejos se desarrollarán entre el 21 y el 22 de octubre con diversas propuestas en el Parque de la Ciudad.

El primer día, la programación iniciará a las 21 con artistas locales y la presentación estelar de Ángela Leiva.

Por su parte, la jornada del jueves comenzará a las 10 con el desfile cívico-militar frente al municipio. Por la noche, desde las 21, se presentará el espectáculo aéreo de la compañía Phaway, mientras que el cierre musical estará a cargo de Emanero.