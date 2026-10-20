Añelo celebra con obras públicas y el desarrollo energético en el centro de Vaca Muerta

El intendente Fernando Banderet tiene, desde hace tres años, la tarea de administrar un municipio que pugna a diario para dar respuesta a las necesidades y demandas de una población que está conformada por los habitantes nacidos, los que se radicaron mucho antes del boom que provocó el desarrollo de Vaca Muerta, quienes trabajan en los alrededores y pernoctan, más quienes se sienten atraídos por la necesidad de encontrar una oportunidad laboral y de vida.

«Apostamos al crecimiento y desarrollo. Hemos sido federales con todas las familias que vienen desde cualquier punto», dijo el jefe comunal.

Las migraciones provienen de Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Córdoba, Santa Cruz, por ejemplo. Desde el exterior provienen de Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Rusia. «La mirada no es tan solo provincial, regional es más federal, nacional e internacional», aportó.

Al momento de ponerlo en porcentajes, Banderet explicó que el 80 % es población migrante. Hoy son 12 mil habitantes permanentes cuando en 2023 esa cifra orillaba los 6 mil. «Al residente permanente, le sumamos el de la industria que trabaja por diagramas, con una ocupación diurna y nocturna de 7 a 8 mil operarios», subrayó.

En Añelo, son 298 los complejos hoteleros que están en funcionamiento, con diferente capacidad de infraestructura. Luego, se debe contemplar los 20 mil vehículos que a diario transitan por la zona. Ingresan por la Ruta provincial 7 desde el Alto Valle y de Rincón de los Sauces; y la provincial 17 desde la zona de Cutral Co y Huincul. «Albergamos diariamente a más de 60 mil personas en la comunidad», describió el intendente.

«Tenemos que ser ordenados y tener planificación que es lo que empezamos a hacer apenas asumimos», mencionó.

El jefe comunal habló de la situación actual del municipio. (Foto: Gentileza)

En este contexto, toda esta población estable o transitoria debe tener acceso al servicio de salud, la seguridad, los bomberos voluntarios, Defensa Civil, todas las reparticiones. «Este estado estuvo desordenado y con mucha falta de planificación, tratamos de dar esa vuelta de rosca para generar esa transformación», agregó.

Para Banderet, su gestión procura darle «a los que ya estamos viviendo, la mejor calidad de servicios y a los que vienen que sean recibidos y ordenados». Hubo momentos «pico» de tensión porque grandes familias venían a instalarse sin tener nada en concreto, pero mermó y ahora en este tiempo comenzó a registrarse otra vez ese ingreso.

El municipio entabló una vinculación con las operadoras y empresas el sector hidrocarburífero, para que se pueda hacer un aporte a la infraestructura de la localidad. «No pedimos dinero, sino obras. Les decimos que cada proyecto de inversión tiene que ayudar en algún tipo de infraestructura pública», mencionó.

Con la obra hídrica terminada entre las calles 6 y 14, el entorno se prepara para convertirse en un nuevo paseo peatonal. (Foto: Municipalidad de Añelo)

Transparencia y la responsabilidad para las obras

Así avanzaron con viviendas para médicos, porque no tenían profesionales ante la imposibilidad de acceder a una casa. Se logró la oficina para fiscalía, infraestructura para la Policía.

«De a poco le fuimos buscando la vuelta y reordenándonos en la etapa de los impuestos, tanto de la industria, de la actividad comercial y del vecino fundamentalmente. No había forma de justificar lo que se estaba cobrando porque el vecino no tenía servicios», sostuvo el intendente.

Desde el municipio se trabajó para elaborar una estrategia que le permitiera cumplir con la prestación de los servicios básicos. En este contexto, sumaron al parque automotor varias unidades para llevar adelante las tares. Se reequiparon con máquinas viales, vehículos livianos y pesados.

Los trabajos de parquización avanzan. (Foto: Gentileza)

Así se garantiza la recolección de residuos, la limpieza, mantenimiento y riego de calles. Los vecinos empezaron a advertir ese cambio y lograron mejorar los ingresos de las arcas municipales, en materia de recaudación por tasas e impuestos.

«Logramos una respuesta al vecino. Y la recaudación mejoró en términos porcentuales en un 600 %. Son etapas. Hay momentos buenos y otros malos, pero buscamos ser autosuficientes para generar obras públicas», manifestó.

El presupuesto de este 2026 es de casi 32 mil millones de pesos. «El equilibrio fiscal es importante, al igual que la transparencia y las licitaciones con las obras públicas a través de las licitaciones y los concursos que se abrieron y cómo participa el empresariado», agregó.

El pavimento llega al barrio La Meseta también. (Foto: Gentileza)

Lotes y la casa propia

En este tiempo, la municipalidad adjudicó 680 lotes habitacionales. Al mismo tiempo, generó 36 viviendas sociales para los vecinos y la idea es llegar a más de 500 soluciones habitacionales.

Hay sectores, en el barrio La Meseta, que están instalados, por ejemplo, exclusivamente la Policía. No solo por las dependencias que requieren para el funcionamiento en la localidad, sino para las casas de las familias de efectivos policiales.

Lo mismo ocurre con el sector doceente o salud. El requerimiento que se exige es la inscripción en el Registro Único Provincial de la Vivienda –Ruprovi- y contar con cinco años de residencia en la ciudad. Además de no ser propietario de otra casa.

«Intentamos evitar el negocio inmobiliario con los terrenos o lotes que son para vivienda única», aclaró Banderet.

Si se detecta que una familia tiene un lote y lo quiere vender, se lo desadjudican y se reasigna a otra persona que realmente lo necesite. «El estado debe asegurar la posibilidad de una vez en la vida un grupo familiar pueda acceder a su casa», mencionó.

Proyecto privado para un aeródromo

La posibilidad de una nueva vía de acceso a la localidad por aire comienza en su etapa de avance, a través de una iniciativa privada.

Se trata de un futuro aeródromo de 1.200 metros de pista que está en tierras privadas de una empresa, según explicó el jefe comunal y se encuentra a 4 kilómetros del casco viejo, sobre La Meseta.

Es una estación aérea que tiene en la actualidad una pista de ripio, con cabecera de hormigón. Existe en la actualidad, un proyecto desde el ámbito privado para pavimentar la pista y emplazarla 600 metros más.

La idea es que se pueda tener el transporte aéreo con naves de tamaño pequeño y de hasta 40 pasajeros. «La industria podría transportar a su personal desde distintos puntos del país. Será tener un taxi aéreo», aclaró Banderet.

También se podrá hacer conexiones con Neuquén, Rincón de los Sauces, Mendoza, Chubut. La propuesta está próxima a firmarse y cuenta con el aval de ANAC. De seguir en este curso dentro de seis meses podrían iniciarse las obras, pero no antes. Es otra alternativa de llegada a Añelo, sin necesidad de hacerlo por tierra.