«De tocar para los amigos a compartir grilla con The Strokes»: la radiografía de Pizza, la banda emergente llega al Cosquín Rock 2027

Hay bandas que se gestan en laboratorios de marketing y hay otras que nacen de la manera más genuina posible: alrededor de una mesa compartiendo gustos musicales y un nombre que surgió como una broma entre adolescentes. Así arrancó Pizza, el cuarteto que hoy revoluciona la escena emergente argentina y se prepara para dar el gran salto a los festivales más pesados del país.

“Arrancamos casi como un juego, juntándonos a tocar de muy chicos y compartiendo gustos musicales”, repasa Tomás Saky, cantante y guitarrista de la formación que completan Oti Alonso en guitarra, Franco Astete en batería y Tomás Daikla en el bajo.

Sobre el bautismo de la banda, confiesa entre risas a Diario RÍO NEGRO: “El nombre surge como un chiste; estábamos buscando como locos y propuse Pizza, nos terminó haciendo reír y quedó. Hay veces que nos encanta y otras que lo odiamos, pero ya hay que hacerse cargo”.

Del under porteño a las grandes ligas con el sello de Babasónicos

Antes de los grandes anuncios festivaleros, el grupo cimentó su identidad en el barro del underground. Tras la publicación de sus primeros dos EPs (Pizza? y Cerca Pero No Tan Cerca), el año 2025 marcó un quiebre en su carrera: lograron un récord de ocho fechas consecutivas agotadas en el Espacio Cultural Moscú, además de dejar su marca en escenarios icónicos de Buenos Aires como Konex y Niceto Club.

“Empezamos a tocar en todos estos antros. Tuvimos una seguidilla de más de seis meses tocando todos los fines de semana y eso hizo que el público se forme”, explica a este medio el líder sobre esa etapa decisiva de crecimiento.

Esa explosión los llevó a firmar con Off The Records, un flamante sello independiente fundado en 2025, y les abrió las puertas a grabar con Gustavo Iglesias, el histórico productor clave en el sonido de Babasónicos. “No tengo dudas de que es el mejor productor del país. Ver a alguien tan talentoso metido porque es parte del proyecto es increíble”, destaca Saky.

Con fecha de lanzamiento confirmada para el próximo 5 de noviembre, el álbum debut de la banda se titulará Así es como se hace. Como anticipo, ya liberaron los cortes “Nueva Marea”, “Lamebotas” y el reciente “Bang Bang (Así Es Como Se Hace)”.

A la hora de definir la propuesta que plasmaron en el estudio, la receta es contundente: “Es un disco de rock, pero tiene su lado alternativo. Pasa de temas rápidos, duros y filosos a baladas, y también por temas con baterías que te hacen bailar”, detalla el músico.

El sueño cumplido: The Strokes en el Primavera y el debut en Cosquín Rock 2027

El presente del grupo no da respiro. Tras una etapa de intenso rodaje en vivo que incluyó el replanteo interno de la banda en 2024 para profesionalizar el proyecto, los festivales más importantes del continente posaron sus ojos en su propuesta de rock alternativo y guitarras filosas.

El calendario inmediato tiene dos paradas consagratorias:

Primavera Sound Buenos Aires: el próximo 29 de noviembre , el cuarteto tocará en el megafestival porteño compartiendo cartelera con su máxima influencia histórica. “Los cuatro somos fanáticos de The Strokes de toda la vida; cuando nos confirmaron el festival y nos enteramos que estaban ellos, fue literalmente un sueño cumplido”, confiesa Saky.

el próximo , el cuarteto tocará en el megafestival porteño compartiendo cartelera con su máxima influencia histórica. “Los cuatro somos fanáticos de The Strokes de toda la vida; cuando nos confirmaron el festival y nos enteramos que estaban ellos, fue literalmente un sueño cumplido”, confiesa Saky. Cosquín Rock 2027: en febrero de 2027, la banda concretará su esperado debut oficial en la cumbre federal del rock cordobés. “Imaginarse de fondo las montañas y las sierras es una gran imagen, ya no podemos esperar”, anticipa.

Con un disco recién salido del horno, producido por la élite del rock nacional y con la frescura intacta de cuatro amigos que se niegan a perder la risa en la sala de ensayo, Pizza demuestra que el recambio generacional tiene bases sólidas.

Y si de gustos se trata, Tomás despeja cualquier duda sobre la eterna grieta gastronómica: “La pizza va con lo que quieras; si te gusta con ananá, con anchoas o con dulce de leche, es pizza. La idea es cambiar el concepto y que todos conozcan la banda”.