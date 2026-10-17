100 bateristas homenajean al Indio Solari en Roca: el skatepark recibe a músicos de Río Negro, Neuquén y hasta Buenos Aires

Una multitud de bateristas se reúne este sábado en el skatepark de Roca para homenajear al Indio Solari. Músico de Bahía Blanca hasta Cutral Co dicen presentes en el evento organizado por Espacio Percusión. La actividad, que alcanzó los 115 inscriptos, cuenta con una transmisión en vivo. La convocatoria inició a las 11 y la grabación terminará alrededor de las 15. El espectáculo frente al Canal Grande es con entrada libre y gratuita.

Los bateristas tocarán cuatro clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos: «Todo un palo», «El pibe de los astilleros», «Un ángel para tu soledad» y «Ji ji ji». La interpretación estará acompañada por un cantante, dos guitarristas, un bajista y un saxofonista y será grabada para un videoclip.

Familias y amigos se juntan para homenajear al Indio Solari en el skatepark de Roca

La propuesta atrajo el interés de niños y adultos, con familias y amigos que prepararon las canciones individualmente mediante tutoriales compartidos por un grupo de WhatsApp.

Allí se les entregaba materiales organizados en enlaces de YouTube y Goggle Drive, con el repertorio y el orden previsto para la presentación. Hay una gran expectativa y emoción entre los protagonistas, quienes compartieron en sus redes sociales la preparación de las canciones.

Músicos de Cinco Saltos, Cipolletti, Neuquén y toda la región homenajean al Indio Solari en el año de su muerte.

Las inscripciones estuvieron abiertas hasta el jueves por la noche y asombraron a los organizadores, quienes no esperaban la magnitud que tomó el evento. En ediciones anteriores, Espacio Percusión había rendido homenaje a Gustavo Cerati y Charly García. El máximo de bateristas que habían reunido había sido 48 en la edición del año pasado.

Se espera que el clima acompañe la jornada. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones para este sábado es baja y el tiempo estará mayormente nublado. La temperatura entre la mañana y la tarde oscilará entre 8 y 16°. Además el viento no superará los 31 kilómetros por hora.