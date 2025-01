Es un mono: el biopic de uno de los cantantes más exitosos llega al cine, pero no como esperabas

La vida de una de las estrellas más icónicas de la música pop de los años 2000, llega a la pantalla grande con «Better Man», una biografía cinematográfica que promete deslumbrar y sorprender, pero de una manera que no te esperabas.

«Soy Robbie Williams, una de las mayores estrellas del pop en el mundo. Esta es mi historia. Pero no la voy a contar de manera normal, porque no me veo a mí mismo como los demás me ven», dice el cantante al inicio del tráiler.

Dirigida por el cineasta australiano Michael Gracey, conocido por su trabajo en The Greatest Showman, Better Man no será una biografía convencional. La película mezcla realismo mágico y dramatización para narrar el ascenso, las luchas internas y los momentos de gloria del cantante británico, quien se convirtió en una figura global gracias a éxitos como Angels, Rock DJ y Feel.

Lo sorprendente es que Robbie Williams será interpretado en varias escenas por un mono digital. La decisión de representar a Robbie como un mono en ciertas escenas simboliza, según Gracey, las luchas internas y el sentimiento de alienación que Williams experimentó durante los momentos más caóticos de su vida.

«El mono representa una versión exagerada de cómo Robbie a veces se percibía a sí mismo en la industria: como un espectáculo enjaulado», explicó el director en una entrevista.

Robbie Williams es un mono en su biopic.

Además del enfoque narrativo poco convencional, Better Man contará con una banda sonora repleta de los mayores éxitos de Williams, que acompañarán los momentos más significativos de su vida.

La película combina elementos de fantasía, humor y drama, lo que promete atraer tanto a fanáticos de la música como a amantes del cine.

Cuando se podrá ver Better Man

Para los argentinos, esta película, que fue criticada por su poca recaudación en taquilla, llegará a los cines el 27 de febrero.