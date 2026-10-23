Frío, pronóstico del tiempo y maratón de Netflix: 7 estrenos para ver este fin de semana

Netflix llega al último fin de semana de octubre de 2026 con una batería de estrenos para todos los gustos. Entre el sábado 24 y el domingo 25, los suscriptores podrán disfrutar de nuevas temporadas de producciones que conquistaron al público, películas cargadas de suspenso y propuestas ideales para quienes buscan una maratón frente a la pantalla.

Entre las novedades más esperadas aparecen la cuarta temporada de Lupin, el regreso de Nadie quiere esto y una película que combina drama familiar con una catástrofe natural. También hay producciones españolas, anime y documentales que invitan a reflexionar.

Estas son siete opciones para ver en Netflix durante el fin de semana, con sus historias y fechas de estreno.

1. Lupin, temporada 4: el regreso del ladrón más famoso de Netflix

Estreno: viernes 23 de octubre.

Una de las series francesas más exitosas de Netflix vuelve con nuevos episodios. Omar Sy retoma su papel de Assane Diop, el carismático ladrón inspirado en las aventuras de Arsène Lupin.

En esta nueva entrega, el protagonista intenta dejar atrás su pasado delictivo y recuperar la tranquilidad junto a su familia. Sin embargo, la aparición de un misterioso imitador lo obliga a regresar a un mundo de engaños, robos y estrategias imposibles.

Ideal para quienes disfrutan de los thrillers, el misterio y las historias llenas de giros inesperados.

2. Nadie quiere esto, temporada 3: el amor enfrenta una nueva prueba

Estreno: jueves 22 de octubre.

La comedia romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody regresa con una tercera temporada que promete nuevas situaciones sentimentales y familiares.

La historia sigue a Joanne, una podcaster agnóstica, y Noah, un rabino que intenta encontrar el equilibrio entre sus convicciones religiosas y su relación amorosa.

Esta vez, la pareja enfrenta una etapa decisiva: la convivencia y los desafíos que aparecen cuando dos personas con estilos de vida muy diferentes intentan construir un futuro juntas.

Una propuesta para quienes prefieren las historias románticas con humor, conflictos cotidianos y personajes entrañables.

3. Contra el huracán: una película de supervivencia y drama familiar

Estreno: viernes 23 de octubre.

Para quienes buscan una película intensa, Netflix incorpora Contra el huracán, una producción mexicana que combina acción, suspenso y emociones fuertes.

La trama se desarrolla en Acapulco, donde dos hermanos distanciados deben dejar de lado sus diferencias cuando un poderoso huracán amenaza con destruir todo a su paso.

En medio de la emergencia, ambos deberán enfrentar situaciones extremas y tomar decisiones que pondrán a prueba su vínculo familiar.

Es una opción para quienes disfrutan de las películas de catástrofes naturales y supervivencia.

4. Grande de España: una comedia sobre la aristocracia y las apariencias

Estreno: viernes 23 de octubre.

Entre las novedades españolas aparece Grande de España, una serie que mezcla humor, conflictos económicos y secretos familiares.

La historia gira alrededor de un marqués venido a menos que atraviesa una delicada situación financiera y considera vender su palacete a una misteriosa millonaria.

Con Antonio de la Torre entre sus protagonistas, la producción explora las contradicciones de la aristocracia, las apariencias sociales y los intentos desesperados por conservar un estilo de vida que parece llegar a su fin.

Es una alternativa para quienes buscan una serie diferente, con ironía y personajes extravagantes.

5. Cyberpunk: Edgerunners, temporada 2: acción en un mundo futurista

Estreno: martes 20 de octubre.

Los fanáticos del anime y la ciencia ficción también tienen una propuesta para este fin de semana.

Cyberpunk: Edgerunners regresa con una nueva temporada ambientada en Night City, una ciudad futurista marcada por la tecnología, la violencia y las profundas desigualdades sociales.

La producción recupera el universo inspirado en el videojuego Cyberpunk 2077, con una historia atravesada por personajes que intentan sobrevivir en un sistema dominado por el poder y las modificaciones cibernéticas.

Una opción para quienes disfrutan de la animación adulta, la acción y los escenarios distópicos.

6. ¿Por casualidad hablaban de mí?: una comedia japonesa con una historia insólita

Estreno: jueves 22 de octubre.

Esta producción japonesa presenta una premisa tan extraña como atractiva: un actor reconocido descubre que el mundo entero parece haberse olvidado de su existencia.

Después de alcanzar el éxito profesional, el protagonista regresa a su país y se enfrenta a una situación desconcertante. Nadie recuerda quién es, ni siquiera las personas que alguna vez formaron parte de su vida.

A partir de ese momento, deberá reconstruir su identidad y encontrar una manera de recuperar el reconocimiento perdido.

La serie combina humor, situaciones absurdas y una reflexión sobre la fama, el ego y la necesidad de sentirse importante.

7. El experimento de la cárcel de Stanford: un nuevo enfoque

Estreno: miércoles 21 de octubre.

Para quienes prefieren los documentales, Netflix presenta una nueva mirada sobre uno de los experimentos psicológicos más polémicos de la historia.

La producción revisita el famoso estudio realizado en 1971 en la Universidad de Stanford, cuando un grupo de participantes asumió los roles de guardias y prisioneros dentro de una cárcel simulada.

La propuesta analiza cómo las relaciones de poder, la autoridad y la presión del entorno pueden modificar el comportamiento humano.

Es una alternativa para quienes buscan contenidos basados en hechos reales, con preguntas sobre la psicología y los límites de la conducta humana.

Qué ver en Netflix este sábado 24 y domingo 25 de octubre

La elección dependerá del tipo de historia que busque cada espectador. Lupin aparece como una de las grandes apuestas para quienes quieren suspenso y acción, mientras que Nadie quiere esto ofrece una alternativa más liviana y romántica.

Para quienes prefieren una película, Contra el huracán combina tensión y emociones familiares. En cambio, Grande de España y ¿Por casualidad hablaban de mí? son opciones para descubrir historias diferentes.

Con estos lanzamientos, Netflix renueva sus propuestas para el fin de semana del 24 y 25 de octubre, con producciones para disfrutar en una sola noche o comenzar una maratón de varios capítulos.