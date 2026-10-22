Jueves de lluvia y maratón de series: 6 historias atrapantes para ver en Netflix, Disney+ y HBO Max

El mal tiempo invita a quedarse en casa y disfrutar de una buena serie. Desde thrillers llenos de misterio hasta dramas familiares y comedias románticas, estas seis producciones son ideales para empezar este jueves y no despegarse de la pantalla.

Un jueves de lluvia puede convertirse en la excusa perfecta para organizar una maratón de series. Una manta, algo rico para comer y una historia atrapante alcanzan para transformar una tarde gris en un buen plan sin salir de casa.

Las plataformas de streaming ofrecen opciones para todos los gustos: suspenso, romance, dramas intensos y comedias que se disfrutan capítulo tras capítulo. Algunas tienen temporadas cortas y otras son ideales para continuar durante todo el fin de semana.

Para quienes todavía no saben qué mirar, estas seis series de Netflix, Disney+ y HBO Max son buenas alternativas para acompañar una jornada lluviosa.

1. La vida que querías (Netflix): un drama familiar que emociona

La vida que querías es una miniserie italiana que combina secretos familiares, decisiones difíciles y segundas oportunidades.

La historia sigue a Gloria, una mujer que construyó una nueva vida en Nápoles y que, cuando finalmente encuentra estabilidad, recibe una visita inesperada de alguien de su pasado.

A partir de ese encuentro, comienzan a salir a la luz situaciones que la obligan a enfrentar recuerdos y redefinir sus vínculos.

Por qué verla: tiene seis episodios y una historia cargada de emociones, perfecta para quienes disfrutan de los dramas familiares con revelaciones.

2. Engaños (Netflix): el thriller que invita a desconfiar de todos

Para quienes prefieren el misterio, Engaños (Fool Me Once) es una de esas series que despiertan la necesidad de mirar un capítulo más.

La trama comienza cuando Maya, una mujer que intenta superar el asesinato de su esposo, descubre una imagen desconcertante en la cámara de seguridad de su casa: alguien que parece ser su marido aparece dentro de su hogar.

Ese hallazgo desencadena una investigación personal que conecta secretos, muertes y una compleja historia familiar.

Por qué verla: sus ocho episodios están llenos de giros inesperados y mantienen la intriga hasta el final.

3. El encargado (Disney+): humor argentino y una historia llena de sorpresas

Si la idea es disfrutar de una producción nacional, El encargado, protagonizada por Guillermo Francella, es una excelente elección.

La serie sigue a Eliseo, el encargado de un edificio de clase alta que conoce los secretos de todos los vecinos y utiliza esa información para conservar su lugar de poder.

Con una mezcla de humor negro, manipulación y situaciones absurdas, el personaje se convierte en el centro de una historia donde nadie parece completamente inocente.

Por qué verla: sus episodios ágiles, el humor ácido y las actuaciones hacen que sea fácil encadenar varios capítulos.

4. The White Lotus (HBO Max): vacaciones de lujo, secretos y tensión

The White Lotus transporta a los espectadores a hoteles exclusivos donde las vacaciones soñadas terminan revelando conflictos inesperados.

Cada temporada presenta un nuevo grupo de huéspedes y empleados, cuyas historias se cruzan entre tensiones familiares, relaciones complicadas y secretos.

Lo que parece una escapada perfecta se transforma en una sátira sobre el dinero, los privilegios y las apariencias.

Por qué verla: combina misterio, humor incómodo y personajes difíciles de olvidar. Es ideal para quienes buscan una serie diferente, con actuaciones destacadas y una trama que invita a sacar conclusiones.

5. Siempre el mismo día (Netflix): una historia de amor para emocionarse

Basada en la novela de David Nicholls, Siempre el mismo día (One Day) sigue la relación de Emma y Dexter a lo largo de varios años.

Los protagonistas se conocen el día de su graduación universitaria y, desde entonces, sus vidas vuelven a cruzarse en diferentes momentos.

La historia muestra cómo cambian los sentimientos, los sueños y las decisiones con el paso del tiempo.

Por qué verla: tiene 14 episodios cortos y combina romance, nostalgia y emociones intensas. Es una buena opción para quienes prefieren las historias sentimentales.

6. Mare of Easttown (HBO Max): un policial atrapante para ver de un tirón

Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet, es una miniserie policial que sigue a una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania.

Mientras investiga un asesinato, Mare debe lidiar con conflictos familiares, pérdidas personales y las tensiones de una comunidad donde todos se conocen.

La investigación avanza entre sospechas, secretos y revelaciones que mantienen al espectador pendiente de cada detalle.

Por qué verla: tiene siete episodios, una historia cerrada y una protagonista compleja. Es una de las opciones más recomendables para quienes buscan suspenso y un desenlace contundente.

Qué serie elegir según el ánimo de este jueves lluvioso

Si la idea es engancharse rápidamente con una historia de misterio, Engaños y Mare of Easttown son dos opciones ideales.

Para quienes prefieren emocionarse con personajes y vínculos familiares, La vida que querías y Siempre el mismo día ofrecen relatos más íntimos.

En cambio, si el plan es disfrutar de humor, ironía y personajes impredecibles, El encargado y The White Lotus son alternativas que pueden convertir una tarde de lluvia en una verdadera maratón.

Con capítulos cortos, historias atrapantes y opciones para todos los gustos, estas seis series son una buena excusa para quedarse en casa y disfrutar del jueves frente a la pantalla.