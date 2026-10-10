Finde largo, manta y Netflix: si te quedás en casa, estas 3 series son ideales para maratonear

El fin de semana largo de octubre llega con una propuesta tentadora para quienes prefieren cambiar las salidas por un plan de sillón, manta y algo rico para comer. Con el tiempo fresco y la inestabilidad que vienen marcando la primavera en la región, quedarse en casa puede ser una excelente alternativa.

Y si la idea es aprovechar estos días de descanso para descubrir algo diferente, Netflix acaba de incorporar nuevas series a su catálogo. Hay historias de crímenes, secretos que salen a la luz y hasta una misteriosa amenaza que mantiene en vilo a un pueblo entero.

Estas son tres propuestas estrenadas en octubre de 2026 que pueden convertirse en una buena compañía para el fin de semana largo.

1. El círculo: un asesinato, cuatro amigos y secretos que nadie debía conocer

Estreno: 7 de octubre de 2026.

Para quienes disfrutan de los policiales y las historias en las que todos parecen esconder algo, El círculo es una de las novedades de Netflix que merece una oportunidad.

La trama comienza con el asesinato de una popular actriz, un crimen que desencadena una investigación y amenaza con sacar a la luz secretos vinculados con el espionaje.

En el centro de la historia aparecen cuatro amigos de la infancia, cuyas vidas comienzan a desmoronarse cuando el pasado vuelve a convertirse en una amenaza.

Por qué verla: combina misterio, vínculos personales y secretos peligrosos. Una opción para quienes disfrutan de las historias en las que cada revelación abre nuevos interrogantes.

2. Bajo la superficie: una criatura misteriosa amenaza a todo un pueblo

Estreno: 8 de octubre de 2026.

Si la idea es sumar suspenso y un poco de terror al fin de semana, Bajo la superficie presenta una historia inquietante ambientada en una comunidad costera.

Todo comienza cuando una misteriosa criatura marina empieza a aterrorizar a los habitantes del lugar. En medio del miedo y la incertidumbre, un pescador deberá enfrentarse a la amenaza para proteger a su familia y preservar el sustento de su comunidad.

La serie combina supervivencia, peligro y tensión, con una amenaza que transforma por completo la vida cotidiana de sus protagonistas.

Por qué verla: es una alternativa para quienes buscan suspenso, misterio y una historia con una amenaza sobrenatural.

3. Aquel: la historia de Raphael, entre la fama y los desafíos personales

Estreno: 9 de octubre de 2026.

Para quienes prefieren una historia inspirada en una figura real, Aquel es otra de las novedades que llegan a Netflix durante octubre.

La producción recorre la vida del cantante español Raphael, desde sus primeros años en la España de la posguerra hasta su transformación en una de las grandes figuras de la música internacional.

La serie propone acercarse al artista detrás de los escenarios y conocer el camino que lo llevó a convertirse en un ícono de varias generaciones.

Por qué verla: combina música, biografía y drama, una propuesta diferente para quienes disfrutan de las historias de grandes artistas y sus recorridos personales.

Qué ver en Netflix durante el fin de semana largo de octubre

Las tres propuestas ofrecen alternativas para distintos gustos. El círculo apuesta por los crímenes y los secretos; Bajo la superficie suma suspenso y terror, mientras que Aquel propone un recorrido por la vida de una figura inolvidable de la música.

Con varios días de descanso por delante, el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre puede ser la excusa perfecta para descubrir una nueva historia, preparar algo rico y disfrutar de una maratón de Netflix sin salir de casa.