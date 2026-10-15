U2 vuelve a Argentina después de casi 10 años: las fechas confirmadas en River

U2 confirmó este jueves por el medodía dos recitales en River Plate para el 23 y el 25 de marzo de 2027. Será el regreso de la banda irlandesa a la Argentina después de casi diez años, como parte de su gira internacional The Greatest Show on Earth.

Los conciertos forman parte de un recorrido por distintos países de América Latina, que incluye presentaciones en Brasil y México. El grupo también prepara una etapa especial por sus 50 años de trayectoria, con novedades musicales y un repertorio que combinará distintas etapas de su carrera.

U2 en Argentina: cuándo salen las entradas y cómo será la preventa

La preventa exclusiva para clientes de Santander Visa comenzará el próximo miércoles 21 de octubre, a las 10. El beneficio anunciado es de seis cuotas sin interés. En tanto la venta general se habilitará el jueves 22, también desde las 10.

Las entradas para las dos fechas estarán disponibles únicamente a través de All Access. Hasta el momento, no se informaron los precios de los tickets ni los sectores habilitados para los recitales en el Monumental.

La última presentación de U2 en la Argentina fue en octubre de 2017, durante el Joshua Tree Tour, con el que la banda celebró los 30 años del álbum The Joshua Tree. En aquella oportunidad, los músicos también realizaron dos shows.

U2 celebra sus 50 años y prepara una nueva etapa musical internacional

La relación de U2 con el público argentino comenzó en 1998, con el PopMart Tour, y continuó en 2006 con el Vertigo Tour y en 2011 con el 360º Tour. En esta última visita, la banda compartió el escenario con León Gieco para interpretar Solo le pido a Dios y rindió homenaje a Gustavo Cerati.

Por ahora, los datos confirmados para los recitales de marzo de 2027 son las dos fechas en River, el sistema de preventa y el canal oficial de venta. Resta conocer todavía información sobre los precios, ubicaciones y otros detalles de los conciertos.